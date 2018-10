Htjeli se fotografirati na litici? Par pao s 2286 metara visine...

Muškarac i žena poginuli su u američkom nacionalnom parku Yosemite, najvjerojatnije u padu s vidikovca Taft Point, vrlo popularne lokacije na 2286 metara nadmorske visine koja posjetiteljima omogućava prilaz samom rubu litice. I samim tim je vrlo atraktivno mjesto za fotografiranje.

