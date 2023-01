'Huligani su nam upali u hotel, vani je čekalo 'pojačanje'. Imali su suzavce i noževe sa sobom'

Kako javlja Kurir, grupa huligana je upala u hotel i napala muškarca koji je kod sebe imao zastavu kluba Zvezdara, koji sudjeluje na turniru. Prvo su ga zašpricali suzavcem, a onda, kada su mu u pomoć pristigli drugi roditelji, izgurali su ih iz hotela gdje ih je čekalo "pojačanje". Došlo je i do fizičkog obračuna te je jedan roditelj iz Beograda zadobio ubodne rane.

- Očigledno je da su nas napali navijači Sarajeva, tako sam zaključio po maskama koje su nosili. U hotel je upalo njih desetak s ciljem da isprovociraju našu reakciju. Zastava je velika, ali klupski grb je cvijet i nema nikakvih nacionalističkih obilježja, čak ni srpskih boja - ispričao je jedan od roditelja za Kurir.

Poručio je da je u hotelu smješteno svih 400 ekipa iz regije koje sudjeluju na turniru.

- No, nema osiguranja! Ja sam rekao to organizatorima. Da ne bi bilo da širimo mržnju, ovdje ima dobrih ljudi, naravno. Čim su čuli što se dogodilo su me zvali iz sarajevske škole nogometa da ponude bilo kakvu vrstu pomoći - ispričao je sugovornik za Kurir.

