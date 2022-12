Humanitarna akcija Božić s Dobrom voljom: 'Skupljamo darove za naše mališane'

Sedmu godinu za redom krenula je humanitarna akcija Božić s Dobrom voljom.

Priopćenje HU Dobre volje prenosimo u cijelosti:

To je vrijeme kada se odričemo nečega malo od sebe da bi dali drugima, da i oni najugroženiji sugrađani imaju koliko toliko dostojanstvene blagdane. Svake godine obilazimo sve više i više obitelji u potrebi. To su većinom samohrani roditelji, obitelji u kojima ima teško bolesnih članova, majke žrtve nasilja koje kreću u neki novi početak, i iako često zaposlene , teško im je uz podstanarstvo i troškove života odvojiti i djeci za poklone ili bilo kakav bolji blagdanski ručak. I na kraju , pomažemo našim umirovljenicima, koji usprkos dugogodišnjem radu kroz život, sa mirovinom ne mogu preživjeti.

Moramo primijetit da nam se ove godine javilo ljudi koji nas mole pomoć puno više nego prošlih godina, cijene osnovnih prehrambenih namirnica su sve veće , pa nas to nije niti začudilo. Ali zbog toga pozivamo sve one koji mogu, da odvoje od sebe i pomognu drugima .

Kroz cijelu godinu smo aktivni, organiziramo obiteljima besplatna ljetovanja, iako samo par sati vožnje od njihovih domova, neka djeca nikada u životu nisu vidjela našu lijepu obalu. Uz njih smo i početkom školske godine kada je roditeljima gotovo nemoguće priskrbiti sav školski pribor i odjeću. Kroz godinu obiđemo stotinjak obitelji i pojedinaca , u skladu sa svojim mogućnostima i količini donacija koje dobijemo.

Kroz prosinac skupljamo darove za naše mališane, svake godine roditelji nam jave koje su želje njihove djece za Božić i do sada se nije dogodilo da neko dijete ne dobije baš ono što želi. Iako nam je možda neobično , njihove želje su često nove tenisice ili jakna. Jer ni to nemaju novo kao njihovi vršnjaci. I tu smo da to promijenimo, da dobiju nešto kupljeno samo za njih. Novo. Nenošeno.

Uz to, prikupljamo hranu i higijenske potrepštine , svjesni da ne spašavamo svijet, ali svakako spasimo nečiji svijet na nekoliko dana. Dugih dana u kojima majke razmišljaju kako od ničega skuhati nešto, kako priuštiti djeci da ponekad pojedu voće , hoće li im ikada moći kupiti nekakav sok, čokoladni namaz ili bilo kakav , za njih, luksuz .

Nedavno smo počeli pomagati jednoj mladoj majci koja je nakon djetinjstva provedenog u domovima za nezbrinutu djecu ,živjela u nadi da će kasnije imati lijep obiteljski život, ali je još jednom završila kao žrtva nasilja . Uz puno straha, hrabrosti i vrlo malo novaca, odlučila je da za svoju djecu ne želi život kakav je ona imala. Njezino maleno dijete, od svega što smo donijeli, najviše se razveselilo mrkvi. Jednoj običnoj mrkvi koju svatko ima u frižideru. Ona nije imala niti to. Što želim reći, niti jedna pomoć nije mala i beskorisna. Svaka sitnica se broji, svaka naša sitnica koju pružimo drugome , možda njemu izgleda puno veća. I nažalost, često, nedostižna.

Na našim stranicama HU Dobra volja možete pratiti naš rad i nadamo se da ćete nam se pridružiti i nekome obojiti život u vesele boje.

