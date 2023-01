HUP: Do rasta cijena je došlo unatrag godinu i pol, intenzivno krajem godine, ali ne zbog eura

Na sjednici Izvršnog odbora HUP Udruge trgovine u utorak članovi te udruge analizirali su aktualno stanje te dogovorili da nastavljaju pratiti cjelokupnu situaciju vezanu uz formiranje cijena prilikom prelaska na euro, napomenuvši i da je do porasta cijena došlo unatrag zadnjih godinu i pol dana, a intenzivno u zadnjem kvartalu 2022., ali ne zbog eura.

Kako se navodi u priopćenju nakon sjednice, članice HUP Udruge trgovine "poštuju pozitivnu zakonsku regulativu", te se dodaje da nije bilo propusta u formiranju cijena prilikom prelaska na euro.

"Naš je stav od početka bio da ako ima nepravilnosti, državna tijela ih trebaju detektirati i sankcionirati", poručili su iz HUP Udruge trgovine.

Napominju kako shvaćaju zabrinutost potrošača, no da je do porasta cijena došlo unatrag godinu i pol dana, a "intenzivno u zadnjem kvartalu 2022., ali to nije imalo nikakve veze s eurom".

"Pogrešno je prikazivati da je euro kriv, tako se radi šteta ukupnom gospodarstvu. Schengen i euro uvelike doprinose cijelom gospodarstvu, tako da je javna rasprava otišla u potpuno krivom smjeru", istaknuli su iz HUP Udruge trgovine.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković jučer je ponovio da je dio gospodarskih subjekata iskoristio prelazak na euro i neopravdano podigao cijene te naveo da Vlada ima alata i neće ih oklijevati iskoristiti ih i to već ovaj petak - od vraćanja cijena na neko ranije razdoblje do ukidanja subvencija i dizanja poreza.

"Nećemo dopustiti da strateško postignuće Vlade i države dio aktera na sceni svojim neodgovornim ponašanjem ugrožava", istaknuo je premijer i pozvao još jednom gospodarstvenike da vrate cijene na razine od prije uvođenja eura. "Imaju vremena do petka da vrate cijene", poručio im je.

