Hutisti nastavili napade na jemenski lučki grad Moku

Snimke koje je objavila televizija Al Masirah povezana s hutistima prikazivale su lansiranje nekoliko balističkih projektila i dronova, za koje je vojni glasnogovornik hutista Jahja Sari u objavi na Telegramu rekao da su bili usmjereni na koncentracije saudijskih snaga i skladišta oružja.

Jemenska vojska objavila je na platformi X da protuzračna obrana presreće određeni broj dronova, dodajući da su napadi hutista bili usmjereni na stambene četvrti u Moki.