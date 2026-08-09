Jemenski hutisti, koji su povezani s Iranom, nastavili su napade na lučki grad Moku na Crvenom moru, priopćio je glasnogovornik jemenske vojske
NEMA MIRA
Hutisti nastavili napade na jemenski lučki grad Moku
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Snimke koje je objavila televizija Al Masirah povezana s hutistima prikazivale su lansiranje nekoliko balističkih projektila i dronova, za koje je vojni glasnogovornik hutista Jahja Sari u objavi na Telegramu rekao da su bili usmjereni na koncentracije saudijskih snaga i skladišta oružja.
Jemenska vojska objavila je na platformi X da protuzračna obrana presreće određeni broj dronova, dodajući da su napadi hutista bili usmjereni na stambene četvrti u Moki.
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