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NOVAC ZA 253.404 DJECE

HZMO objavio kad kreće isplata dječjeg doplatka za rujan

Piše 24sata,
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HZMO objavio kad kreće isplata dječjeg doplatka za rujan
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL/ilustracija
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Doplatak za djecu dobit će 124.194 korisnika za ukupno 253.404 djece.

U utorak 20. listopada 2026. počinje isplata doplatka za djecu za rujan 2026, objavio je HZMO u petak. 

Doplatak za djecu dobit će 124.194 korisnika za ukupno 253.404 djece.

Informacije vezane uz doplatak za djecu mogu se dobiti radnim danom od 8 do 16 sati na infotelefonima HZMO-a 01/45 95 011 i 01/45 95 022 i na mrežnoj stranici HZMO-a – www.mirovinsko.hr.

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