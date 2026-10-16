Doplatak za djecu dobit će 124.194 korisnika za ukupno 253.404 djece.
NOVAC ZA 253.404 DJECE
HZMO objavio kad kreće isplata dječjeg doplatka za rujan
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U utorak 20. listopada 2026. počinje isplata doplatka za djecu za rujan 2026, objavio je HZMO u petak.
Doplatak za djecu dobit će 124.194 korisnika za ukupno 253.404 djece.
Informacije vezane uz doplatak za djecu mogu se dobiti radnim danom od 8 do 16 sati na infotelefonima HZMO-a 01/45 95 011 i 01/45 95 022 i na mrežnoj stranici HZMO-a – www.mirovinsko.hr.
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