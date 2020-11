I cjepivo AstraZenece obećava, rezultati ispitivanja do Božića

<p>Potencijalno cjepivo AstraZenece i Sveučilišta Oxford protiv covida-19 izaziva snažan imunološki odgovor kod starijih ljudi, pokazuju podaci objavljeni u četvrtak, a znanstvenici očekuju objavu rezultate zadnje faze ispitivanja do Božića.</p><p>Podaci, koji su prošli mjesec djelomično objavljeni ali su u četvrtak objavljeni u potpunosti u stručnom časopisu Lancet, pokazuju da osobe starije od 70 godina, koje imaju veći rizik od težeg obolijevanja i smrti od covida-19, mogu razviti snažan imunitet.</p><p>"Snažni odgovori antitijela i T-stanica kod starijih ljudi u našoj studiji su ohrabrujući", rekao je Maheshi Ramasamy, savjetnik i jedan od voditelja Oxfordske skupine za cjepivo (OVG), znanstvene skupine za istraživanje cjepiva za različite bolesti.</p><p>"Nadamo se da to znači da će naše cjepivo pomoći u zaštiti nekih od najugroženijih ljudi u društvu, ali je potrebno daljnje istraživanje prije nego što budemo mogli biti sigurni u to."</p><p>Zadnja faza ispitivanja je u tijeku kako bi se potvrdili ti nalazi, rekli su znanstvenici, i kako bi se utvrdilo štiti li cjepivo od zaraze virusom SARS-CoV-2 široki spektar ljudi, uključujući one s kroničnim bolestima.</p><p>Rezultati tih ispitivanja definitivno bi trebali biti poznati do Božića, rekao je direktor OVG-a Andrew Pollard dodavši da je još prerano da bi se znalo djeluje li cjepivo i koliko dobro djeluje u prevenciji covida-19.</p><p>"Još nismo došli do te točke. Nećemo to požurivati", rekao je on za BBC radio. "Približavamo se, i to će definitivno biti prije Božića, na temelju napretka."</p><p>Kandidat za cjepivo Sveučilišta Oxford i AstraZenece protiv covida-19, nazvan AZD1222 ili ChAdOx1 nCoV-19, jedan je od vodećih u globalnim naporima za razvoj cjepiva protiv zaraze novim koronavirusom.</p><p>Međutim, zaostaje za kompanijama Pfizer Inc, BioNTech i Moderna koje su već objavile podatke o posljednjoj fazi ispitivanja koji pokazuju da su njihova cjepiva više od 90 posto učinkovita.</p><p>AstraZeneca je potpisala nekoliko ugovora o opskrbi i proizvodnji cjepiva s tvrtkama i vladama diljem svijeta, a među njima i s Europskom unijom.</p>