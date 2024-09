I dalje kipuće: Temperature do 36 °C, ponegdje moguć pljusak

I dalje pretežno sunčano te iznadprosječno toplo, uz umjeren razvoj oblaka na kopnu su mogući lokalni pljuskovi, osobito u unutrašnjosti Istre te u Gorskom kotaru, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za ponedjeljak.

Vjetar većinom slab, na Jadranu poslijepodne umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 31 i 36 stupnjeva Celzijusovih.

U utorak će prevladavati sunčano. Uz jači dnevni razvoj oblaka lokalni pljuskovi se očekuju u unutrašnjosti Istre i Dalmacije te u Gorskoj Hrvatskoj, a može ih biti i na obali. Vjetar većinom slab, poslijepodne na Jadranu prolazno umjeren jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu od 23 do 27. Najviša dnevna od 30 do 35 °C.

