I dalje se traga za muškarcem koji je nestao nedaleko Zadra

I dalje se traga za 27-godišnjim zadraninom Michaelom Wolfom koji se prije promjene imena zvao Hrvoje Vrbanić. On je posljednji put viđen u nedjelju, u Bibinjama kod Zadra...

<p>Riječ je o izuzetno talentiranom, istraživački orijentiranom i pametnom mladiću koji je bio u Strukovnoj školi na studiju računarstva. Samostalno je napravio električni bicikl 2012. godine, no otkako je završio školu nismo se vidjeli – rekao nam je Tihomir Tomčić, ravnatelj Srednje strukovne škole Vice Vlatkovića u Zadru, rasadištu srednjoškolskih talenata.</p><p>Nagrađivani učenik nekoć se zvao Hrvoje Vrbanić, a naknadno je promijenio ime u <a href="https://nestali.gov.hr/nestale-osobe-403/403?osoba_id=9869" target="_blank">Michael Wolf</a> (27). Nakon Zadra navodno je živio u Irskoj i u Osijeku gdje je pokrenuo posao s programiranjem i servisiranjem aparata.</p><p>Za njim se već dva dana traga po moru zadarskog akvatorija. Zadnji put je viđen u nedjelju oko 22.25 sati na plastičnom čamcu kako vesla 100 metara od obale u Bibinjama kraj Zadra. Od ponedjeljka ujutro u akciji traganja za njim sudjeluju policijski službenici zadarske policijske uprave sa službenim plovilom, ronioci interventne policije te pripadnici HGSS-a uz pomoć vojnog helikoptera i zrakoplova.</p><p>U ponedjeljak predvečer zapuhala je jaka bura. U noći i ujutro poprimila je olujne udare koju su mjestimice dosezali i 175 kilometara na sat. Još ga nisu našli.</p><p>- Njegov nestanak je dojavljen u nedjelju, 5. srpnja u 23.05 sati, nakon pronalaska napuštene brodice s osobnim dokumentima nestaloga, ispred lučice Lipauska, u mjestu Bibinje. Odmah po zaprimanju dojave iz Centra za traganje i spašavanje na moru (MRCC Rijeka) pokrenuta je koordinirana akcija traganja i spašavanja za nestalim, u suradnji s Lučkom kapetanijom Zadar te službenicima Postaje pomorske i aerodromske policije Zadar.</p><p>Nakon detaljne pretrage područja od Luke Gaženica duž-obalno do mjesta Bibinje, nestala osoba nije pronađena te je u ponedjeljak, 6. srpnja u 01.15 sati zbog smanjene vidljivosti akcija privremeno prekinuta, do pojave dnevnog svijetla. Putem obalnih radio-postaja emitirana je poruka za hitnost (PAN-PAN) prema svim sudionicima u pomorskom prometu, u području traganja za nestalom osobom - javlja David Radas iz Ministarstva mora te dodaje:</p><p>- Istoga dana u šest ujutro nastavljena je pomorska akcija traganja, a od devet sati angažirani su pripadnici interventne jedinice Policijske uprave Zadarske, koji su proveli podmorsko traganje, dok su s kopnene strane, uz službenike Lučke kapetanije Zadar angažirani i pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja.</p><p>S obzirom na jačanje nepovoljnih vremenskih prilika, iz MRCC Rijeka je u akciju traganja angažiran zrakoplov tipa Pilatus iz sastava Obalne straže, koji je s preletima područja traganja započeo u 10 sati, dok je od 13 sati zračno traganje nastavljeno uz pomoć helikoptera, također iz sastava Obalne straže. Intenzivno koordinirano traganje zbog daljnjeg jačanja nepovoljnih vremenskih prilika reducirano je u kasnim popodnevnim satima te su od 17 sati nastavku traganja zadržane pomorske jedinice – kaže David Radas.</p><p>Nakon toga ostali su ga tražiti djelatnici Lučke kapetanije i pomorske policije. Nažalost bezuspješno.</p><p>- Kako do kasnih večernjih sati koordinirana akcija traganja i spašavanja za nestalim nije rezultirala, a vremenske prilike na moru izrazito su se pogoršale, iz akcije su povučene i preostale pomorske jedinice te će se tijekom današnjeg dana traganje za nestalim nastaviti u okviru redovnoga nadzora sigurnosti plovidbe, u nadležnosti Lučke kapetanije Zadar – dodao je Radas.</p>