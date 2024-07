I dalje sunčano i vruće, na Jadranu jaka bura, temperature idu do 33 stupnja Celzijevih

Dubrovnik: More i kupanje najbolji je način za "spas" od sunca i vrućine | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Na Jadranu umjerena do jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, poslijepodne i sjeverozapadni vjetar. Najviša temperatura uglavnom od 27 do 33, u gorju od 23 do 26 °C