I dalje traže dvoje Portugalaca u Velebitskom kanalu: 'Mladi su. Mogu preživjeti tri dana...'

'DAJEMO SVE OD SEBE'

Koristimo sve metode koje nam stoje na raspolaganju. Imamo dvije zračne jedinice trenutno u zraku i tri pomorske. Vrlo su dobro opremljeni i riječ je o ljudima koji su lokalci, koji poznaju područje, tako da dajemo sve od sebe kako bi ishod bio pozitivan i kako bi se osobe pronašle, rekao je za RTL Danas Mirko Rašić iz Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru.

- Što se tiče mora, imamo više vrsta tih pomorskih jedinica. Ako je, na primjer, pliće, imamo manje brodice koje mogu pristupiti gotovo na svaku poziciju, a ako su eventualno na nekoj škrapi, onda bismo angažirali HGSS. Zamolili bismo njih, ovisno već o lokaciji gdje bi osobe bile pronađene - dodao je na pitanje oko terena.

Dodaje da im u prilog ide toplo more.

- More je toplo, iznad 26 stupnjeva. Nemamo fiksni vremenski okvir koliko tijelo može preživjeti u moru. Ovo su mlađe osobe i njihov bi organizam trebam izdržati napor, a preživljavanje može trajati dva do tri dana - rekao je.

Koliko je neuobičajeno da pronađene osobe budu u tako dobrom zdravstvenom stanju?

Ne bih rekao da je neuobičajeno, može se dogoditi. Ja vjerujem da... Teško je procjenjivati, ali u ovom trenutku još postoji šansa.

Je li bilo sličnih potraga?

Je, bilo je. Imate primjer iz 2000-ih godina, kada je član posade broda Marko Polo pao u more, pa je bio tri dana dolje ispod Barija i pronađen je živ nakon tri dana.

Vjera u pozitivan ishod ostaje?

Svakako.