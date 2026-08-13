Četvero Portugalaca nestalo je u Velebitskom kanalu. Pronašli su ženu i muškarca, bili su iscrpljeni i pothlađeni. Dva muškarca još traže
I dalje traže dvoje Portugalaca u Velebitskom kanalu: 'Mladi su. Mogu preživjeti tri dana...'
Potraga za dvoje od četiri Portugalca koji su nestali u Velebitskom kanalu, ušla je u svoj drugi dan.
Koristimo sve metode koje nam stoje na raspolaganju. Imamo dvije zračne jedinice trenutno u zraku i tri pomorske. Vrlo su dobro opremljeni i riječ je o ljudima koji su lokalci, koji poznaju područje, tako da dajemo sve od sebe kako bi ishod bio pozitivan i kako bi se osobe pronašle, rekao je za RTL Danas Mirko Rašić iz Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru.
- Što se tiče mora, imamo više vrsta tih pomorskih jedinica. Ako je, na primjer, pliće, imamo manje brodice koje mogu pristupiti gotovo na svaku poziciju, a ako su eventualno na nekoj škrapi, onda bismo angažirali HGSS. Zamolili bismo njih, ovisno već o lokaciji gdje bi osobe bile pronađene - dodao je na pitanje oko terena.
Dodaje da im u prilog ide toplo more.
- More je toplo, iznad 26 stupnjeva. Nemamo fiksni vremenski okvir koliko tijelo može preživjeti u moru. Ovo su mlađe osobe i njihov bi organizam trebam izdržati napor, a preživljavanje može trajati dva do tri dana - rekao je.
Koliko je neuobičajeno da pronađene osobe budu u tako dobrom zdravstvenom stanju?
Ne bih rekao da je neuobičajeno, može se dogoditi. Ja vjerujem da... Teško je procjenjivati, ali u ovom trenutku još postoji šansa.
Je li bilo sličnih potraga?
Je, bilo je. Imate primjer iz 2000-ih godina, kada je član posade broda Marko Polo pao u more, pa je bio tri dana dolje ispod Barija i pronađen je živ nakon tri dana.
Vjera u pozitivan ishod ostaje?
Svakako.
Hrvatska, ali i portugalska javnost, u srijedu su budno pratili potragu za četvero mladih Portugalaca koji su nestali u Velebitskom kanalu. Tijekom jučerašnjeg dana pronašli su ih dvoje, ženu i muškarca, koji su, nasreću, pronađeni živi, iscrpljeni, ali u dobrom stanju.
Četvero Portugalaca dio je veće skupine koja boravi u kampu na tom području. Prema dostupnim informacijama, krenuli su prema Senju malim čamcem na napuhivanje, dugim oko metar i pol te pokretanim veslima. Nakon što se nisu vratili, poznanica nestalih iz njihove skupine o tome je u 4.41 obavijestila Nacionalnu središnjicu za traganje i spašavanje na moru Rijeka (MRCC Rijeka). Kako je rekla, četvero prijatelja krenulo je rekreativnim čamčićem na napuhivanje dugim do 1,5 m veslati od mjesnoga kampa, sjeverno od Senja, prema Senju. Ubrzo im se izgubio trag. U to vrijeme na moru su bili jaki udari bure i valovi do tri metra visine, pa je MRCC Rijeka, u dogovoru s lučkim kapetanijama Senj i Rijeka te Ispostavom lučke kapetanije Novi Vinodolski, odmah pokrenula akciju traganja i spašavanja. Do jutra su pronašli napušteni plutajući objekt, u blizini obale otoka Krka, koji opisom odgovara čamčiću nestalih.
U 9.10 sati potrazi su se priključili raspoloživi policijski brodovi pomorske policije u Rijeci. Dio jedinica prije toga povukli su u zavjetrinu zbog izrazito nepovoljnih vremenskih uvjeta u većem dijelu područja traganja, koje su pratili udari orkanske bure od oko 60 čvorova i valovi viši od dva metra. Potrazi se pridružila i Obalna straža RH sa zrakoplovom tipa Pilatus PC-9 te helikopter Ministarstva unutarnjih poslova, koji su pretraživali šire područje Velebitskoga kanala.
Dojavu o prvome pronalasku i spašavanju jedne članice nestale četveročlane posade MRCC Rijeka primila je 12. kolovoza u 11.44 sata na oko 0,4 nautičke milje od uvale Butinj. Spašenu su podignuli iz mora na spasilačku brodicu. Bila je iscrpljena, ali bez ozljeda, te su je prevezli na obalu i zbrinuli je.
- Spasilačke jedinice usmjerene su prema mjestu pronalaska brodolomke netom nakon zapažanja zrakoplova Obalne straže RH. U 13.40 sati pronađena je druga osoba, i to nakon što je uočena na stijenama između uvale Ogrul i rta Glavina - izvijestili su iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.
Odmah nakon spašavanja muškarca su prevezli na obalu i zbrinuli zbog iscrpljenosti. Do završetka ovog izdanja istim intenzitetom koordinirano su tragali za preostalo dvoje brodolomaca.
Akciji traganja priključili su se i pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS), koji su dronom pretraživali obalno područje u perimetru traganja.
Senjski lučki kapetan Nenad Bugarin na konferenciji za medije govorio je o potrazi u Velebitskom kanalu. Kazao je da je prva akcija počela uz obalu, ali je bila bez rezultata.
- Traganje smo preselili na istočni dio otoka Krka. U 8.10 pronašli smo u uvali Smokova brodicu, ali bila je bez posade. U 10.40 podignuli smo Pilatus te u 11.05 uočio je osobu u moru, nakon čega smo plovilom pronašli ženu i preuzeli je. Ona nam je rekla da se do 20 minuta od nje nalazila druga osoba - rekao je kapetan Bugarin.
Iako im je žena pomagala u traganju za muškarcem, njega su pronašli kasnije. Kapetan je upozorio sve koji izlaze na more da prije polaska obavezno provjere vremensku prognozu. Istaknuo je da je područje Velebita posebno poznato po buri, koja može predstavljati ozbiljnu opasnost i kad nije najsnažnija, a na jak vjetar posebno su osjetljiva mala plovila i SUP-ovi.
Prije ove potrage imali su još jednu akciju. U utorak oko 21 sat spasili su dva češka državljanina koje je bura odnijela na SUP-u i koji se više nisu mogli vratiti prema obali. Dojavu su primili oko 21.20, a već u 22.15 Česi su bili na spasilačkom plovilu.
Kraj sebe su imali mobitel, s kojeg su pozvali pomoć. Unatoč problemima u komunikaciji utvrdili su da se nalaze negdje sjeverno od otočića Zečevo i uvale Mala luka na Krku. Imali su i baterijsku svjetiljku, koja je pomogla spasiocima da ih uoče.