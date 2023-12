I dalje visoke temperature: Idu i do 16 stupnjeva, evo gdje će sve padati kiša za praznični vikend

Hrvatsku u petak očekuje promjenljivo oblačno vrijeme te i dalje razmjerno toplo s najvišim temperaturama uglavnom između 11 i 16 Celzijevih stupnjeva, prognozira Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Uz više oblaka povremeno malo biti kiše na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana te u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije.

Dulja sunčana razdoblja očekuju se u sjevernim kopnenim krajevima. Vjetar će puhati slab do umjeren, u gorskim krajevima jak, na udare i olujan jugozapadni. Na Jadranu će puhati većinom umjeren jugozapadni i jugoistočni vjetar.

Vremenska prognoza za sutra

Sutra promjenjivo, u Gorskoj Hrvatskoj i na Jadranu ponegdje i pretežno oblačno. Mjestimice kiša, ponajprije na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana te u Gorskom kotaru i Lici. Vjetar uglavnom slab, mjestimice u gorju i na sjevernom Jadranu do umjeren jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 3 do 8, na Jadranu između 6 i 11 °C. Najviša dnevna većinom od 10 do 15 °C.

Žuti meteoalarm za Gospić

Alarm je upaljen tek za gospićku regiju i to zbog mogućeg vjetra. U višim predjelima olujni udari jugozapadnog vjetra. Najjači udari vjetra > 65 km/h. Upozoravaju iz DHMZ-a da budete oprezni zbog krhotina koje lete nošene jakim vjetrom. Mogući su lokalizirani prekidi u aktivnostima na otvorenom.

Trenutne temperature

Očekivanja za vikend

I tijekom produljenog prazničnog vikenda zadržat će se razmjerno toplo vrijeme, u kopnenom području uz često umjeren, gdjekad i jak jugozapadnjak, pri čemu u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj do kraja nedjelje još suho, uz dosta sunčanih sati, a oblačnije uz povremenu kišu bit će u gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Istre i Dalmacije, prognozira HRT. Još oblačnije i kišovitije na većem dijelu Jadrana, i to ponajviše u nedjelju i ponedjeljak na sjevernom dijelu. Na jugu će se većinom suho vjerojatno zadržati sve do ponedjeljka. Jugozapadnjak i jugo u subotu će biti slabi, zatim često umjereni, osobito u ponedjeljak i jaki.