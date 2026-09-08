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PROGNOZA

I dalje vruće, ali pogledajte što stiže u četvrtak! Upalili alarme

Piše 24sata,
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I dalje vruće, ali pogledajte što stiže u četvrtak! Upalili alarme
Foto: Pixsell/DHMZ
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Danas Hrvatsku očekuje pretežno sunčano i vrlo vruće vrijeme, s temperaturama do 35°C

Prema najnovijoj vremenskoj prognozi, u svim krajevima prevladavat će pretežno sunčano vrijeme, uz tek povremenu umjerenu naoblaku. Temperature će se penjati do nesvakidašnjih 35°C, što donosi iznimno vruć i ljetni ugođaj za rujan. Vjetar će biti uglavnom slab, povremeno umjeren južni i jugozapadni, dok će na Jadranu puhati sjeverozapadni vjetar, a na istoku zemlje jugoistočni. Najviše dnevne temperature očekuju se između 30 i 35 °C, a najtoplije će biti u unutrašnjosti i na obali. Zagreb također očekuje pretežno sunčano i vruće vrijeme, s najvišom dnevnom temperaturom oko 33 °C. Prava ljetna atmosfera nastavlja se i na Jadranu, gdje će temperature biti visoke, a more ugodno za kupanje. Kiša se danas ne očekuje ni u jednom dijelu zemlje, stoga je idealan dan za aktivnosti na otvorenom, ali i za dodatni oprez zbog mogućih vrućinskih udara.

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Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Hrvatska sutra

Na istoku i osobito na jugu većinom sunčano. Drugdje postupno jače naoblačenje sa zapada, poslijepodne te osobito navečer i u noći ponegdje kiša i grmljavina, a lokalno moguće izraženiji pljuskovi. Vjetar slab i umjeren jugozapadni i južni, u višim predjelima jak, a navečer i u noći sjeverni. Na Jadranu jugo, na sjevernom dijelu krajem dana prolazno jugozapadnjak pa bura. Najniža jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25 °C. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 28 i 33 °C, piše DHMZ.

U četvrtak velika promjena

U srijedu navečer sa zapada će pristizati sve više oblaka. U četvrtak će temperature pasti na desetak i više stupnjeva. Kiša će zahvatiti veći dio zapadne i središnje Hrvatske. Nestabilno vrijeme nastavit će se i u petak. DHMZ je za četvrtak upalio žuti alarm za cijelu Hrvatsku zbog opasnosti od grmljavinskog nevremena.

Foto: DHMZ

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Komentari 9
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