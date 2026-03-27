FOTO Zatvorili dio A1. HAK: 'Ne krećite na put'. Nesreća na A4, nastala kilometarska kolona...

HAK: Zbog vjetra zatvorena dionica A1 Sveti Rok - Posedarje

Kolnici su mokri i skliski, zbog olujnog vjetra autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje zatvorena je za sve skupine vozila, a zbog snijega i zimskih uvjeta vožnje u Gorskom kotaru i Lici ograničenja su za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, izvijestio je u petak ujutro Hrvatski autoklub (HAK).

HAK tako navodi da nema slobodnog cestovnog pravca za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama iz smjera unutrašnjosti prema Hrvatskom primorju i Dalmaciji i obratno, zbog zimskih uvjeta na autocesti A6 između Bosiljeva i Kikovice, državnoj cesti državnoj cesti (DC3) kroz Gorski kotar, autocesti A1 između Ogulina i čvora Rovanjska te DC1 kroz Liku.

Također, nema slobodnih mjesta na odmorištima gdje se isključuju teretna vozila te vozačima savjetuje da ne kreću na put dok neće imati informaciju da su ceste otvorene i prohodne. Upozorava i na životinju (psa) na autocesti A1 na čvoru Prgomet, gdje se vozi uz ograničenje brzine od 40 km/h.

Na autocesti A2 Zagreb-Macelj zabrana je prometa za motocikle, autobuse na kat, vozila s kamp prikolicom, teretna vozila s natkrivenim tovarnim prostorom na dionici Krapina – Đurmanec u oba smjera, a na A7 Rupa-Križišće zbog vjetra između čvorova Rijeka istok i Šmrika zabrana je prometa za autobuse na kat, motocikle i vozila s priključnim vozilom.

HAK navodi da je u tijeku čišćenje i posipavanje kolnika, a na pojedinim cestama vozi se usporeno zbog vozila zimske službe koja se kreću sporije.