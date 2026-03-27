FOTO Zatvorili dio A1. HAK: 'Ne krećite na put'. Nesreća na A4, nastala kilometarska kolona...
Nevrijeme paraliziralo promet u Zagrebu: Tramvaji ne voze između Maksimira i Dubrave
Zbog sanacije posljedica nevremena odnosno popravka oštećenih vodova, u Zagrebu je došlo do poremećaja u tramvajskom prometu te iz Gradske uprave u petak navode da se normalizacija u prometu očekuje tijekom poslijepodneva, a ističu i da su vatrogasci noćas imali oko 300 intervencija. Zbog pada stabala na tramvajsku prugu noćas iza ponoći oštećeni su tramvajski vodovi s obje strane Maksimirske ceste, izvijestili su iz Grada, što je uzrokovalo prekid tramvajskog i ostalog prometa na dionici između Maksimira i Dubrave. S obzirom na to da se veliki dio tramvaja nalazi u spremištu Dubrava i do završetka sanacije pruge nije dostupan za korištenje, tijekom jutra morat će se prorijediti tramvajski vozni red, osim na dionici Dubrava-Dubec, navode.
Evo kakvo nas vrijeme čeka danas
Hrvatsku je pogodio snažan i opasan prodor zimskog vremena, a prema upozorenjima Državnog hidrometeorološkog zavoda, situacija je u mnogim dijelovima zemlje izuzetno ozbiljna. Kako prognoziraju meteorolozi, u petak se očekuje pretežno oblačno i vrlo vjetrovito vrijeme. Mjestimice će padati kiša, lokalno i obilna, u unutrašnjosti i snijeg, osobito u Gorskoj Hrvatskoj uz novi deblji snježni pokrivač.
Zagrepčanima stigle poruke upozorenja zbog nevremena
Zagrepčanima je u petak ujutro na mobitele stigla poruka upozorenja da se zbog opasnih vremenskih uvjeta i otklanjanja posljedica nevremena na području Grada Zagreba danas neće održavati nastava u osnovnim i srednjim školama.
Ovako izgledaju prometnice: Dio prohodan, a dio zameten snijegom
HAK: Zbog vjetra zatvorena dionica A1 Sveti Rok - Posedarje
Kolnici su mokri i skliski, zbog olujnog vjetra autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje zatvorena je za sve skupine vozila, a zbog snijega i zimskih uvjeta vožnje u Gorskom kotaru i Lici ograničenja su za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, izvijestio je u petak ujutro Hrvatski autoklub (HAK).
HAK tako navodi da nema slobodnog cestovnog pravca za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama iz smjera unutrašnjosti prema Hrvatskom primorju i Dalmaciji i obratno, zbog zimskih uvjeta na autocesti A6 između Bosiljeva i Kikovice, državnoj cesti državnoj cesti (DC3) kroz Gorski kotar, autocesti A1 između Ogulina i čvora Rovanjska te DC1 kroz Liku.
Također, nema slobodnih mjesta na odmorištima gdje se isključuju teretna vozila te vozačima savjetuje da ne kreću na put dok neće imati informaciju da su ceste otvorene i prohodne. Upozorava i na životinju (psa) na autocesti A1 na čvoru Prgomet, gdje se vozi uz ograničenje brzine od 40 km/h.
Na autocesti A2 Zagreb-Macelj zabrana je prometa za motocikle, autobuse na kat, vozila s kamp prikolicom, teretna vozila s natkrivenim tovarnim prostorom na dionici Krapina – Đurmanec u oba smjera, a na A7 Rupa-Križišće zbog vjetra između čvorova Rijeka istok i Šmrika zabrana je prometa za autobuse na kat, motocikle i vozila s priključnim vozilom.
HAK navodi da je u tijeku čišćenje i posipavanje kolnika, a na pojedinim cestama vozi se usporeno zbog vozila zimske službe koja se kreću sporije.