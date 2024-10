I danas sunčano i toplo vrijeme. U nastavku tjedna svježije, dolaze sve niže temperature

Danas pretežno sunčano i neuobičajeno toplo. Ujutro u unutrašnjosti, moguće i na sjevernom Jadranu, mjestimice magla ili niski oblaci koji se lokalno mogu zadržati i veći dio prijepodneva. Vjetar slab, uz obalu i umjerena bura, podno Velebita i jaka, a prema otvorenom moru sjeverozapadnjak.

Najniža jutarnja temperatura zraka od 6 do 9, na Jadranu od 12 do 17 °C. Najviša dnevna između 15 i 20, na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije od 21 do 24 °C.

U nastavku tjedna svježije, ali i dalje za doba godine razmjerno toplo, uz barem kratka "provirivanja" sunca između magle i oblaka, iz kojih samo ponegdje može biti izmaglice i rosulje, uglavnom u četvrtak i subotu, kad je i sve vjerojatnije jačanje sjevernog i sjeveroistočnog vjetra, piše HRT.

I na Jadranu u subotu će bura vrlo vjerojatno biti češća i jača nego u četvrtak, kada su jaki udari mogući većinom podno Velebita. Unatoč pretežno sunčanom vremenu te samo rijetkoj jutarnjoj magli i oblacima, temperatura će biti sve niža. No, do subote još razmjerno visoka za doba godine.