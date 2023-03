I danas vrijeme nestabilno, za dio Dalmacije izdan crveni alarm: Izbjegavajte putovanja!

Barem djelomice sunčano te i dalje razmjerno vjetrovito. U unutrašnjosti, uz dnevni razvoj oblaka, sredinom dana i poslijepodne lokalno pljuskovi kiše ili snijega, većinom u istočnoj Hrvatskoj, prognozira za utorak Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Ponekog pljuska može biti i na obali.

Vjetar umjeren sjeverni i sjeverozapadni, u Podravini te u Slavoniji i Baranji i jak. Na Jadranu će umjerena i jaka bura s olujnim i orkanskim udarima slabjeti i okretati na sjeverni i sjeverozapadni vjetar, najprije na sjeveru, a do večeri duž cijele obale.

Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 7 i 11, na Jadranu od 11 do 14 stupnjeva Celzijevih.

Foto: DHMZ (Screenshot)

Srednja Dalmacija i Velebitski kanal danas se nalaze u crvenom, što znači da je vrijeme na tom području izuzetno opasno.

Jaka i vrlo jaka, tijekom noći i olujna bura i tramontana. Najjači udari vjetra 35-80 čvorova (65-150 km/h).

Vrijeme je vrlo opasno i podrazumijeva visoku razinu opasnosti za zdravlje, pa i za život opasne situacije, posebice pomorcima. Također, prisutan je i značajan rizik od štete za obalnu infrastrukturu. Budite svjesni opasnosti i obratite pozornost i pratite najnovija vremenska izvješća. Savjetujemo javnost da izbjegavaju putovanja i boravak blizu ugroženih obalnih područja, javlja DHMZ.

Splitska regija, sjeverna i južna Dalmacija, Kvarner i Kvarnerić te riječka regija nalaze se u području narančastog upozorenja. Što znači da je vrijeme opasno.

Budite spremni na poremećaje, oštećenja konstrukcija i rizik od ozljeda zbog iščupanih stabala, polomljenih grana te letećih krhotina. Moguć je prekid prometa i prekid opskrbe električnom energijom, javlja DMZ za području narančaste regije.

Hrvatska sutra: Djelomice sunčano, a u unutrašnjosti oblačnije

Sutra na moru djelomice sunčano, a u unutrašnjosti oblačnije, osobito na istoku. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, u gorju i jak, a popodne u sjevernim krajevima jugoistočnjak. Na moru će zapuhati umjereno jugo i južni vjetar, no u noći i tijekom jutra na jugu bura i tramontana. Ujutro na kopnu mraz.

Najniža jutarnja temperatura od -5 do 0, na Jadranu od 2 do 8. Najviša dnevna od 11 do 16 °C.

