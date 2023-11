I Gordan Grlić Radman hvali izbor Anušića za ministra obrane: 'To je mudar potez...'

Ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman nazvao je u ponedjeljak u Bruxellesu prijedlog da se za novog ministra obrane imenuje Ivan Anušić “strateškim i politički mudrim potezom”.

“To je doista jedan strateški, ali i politički ispravan i mudar potez”, rekao je Gordan Grlić Radman zamoljen da komentira novo kadrovsko rješenje na mjestu ministra obrane.

Premijer Andrej Plenković objavio je u ponedjeljak da će umjesto Marija Banožića predložiti Ivana Anušića za novog ministra obrane i potpredsjednika vlade.

Grlić Radman je rekao da je Anušić na njega ostavio “iznimno dobar dojam, čovjeka koji je proaktivan i koji razumije procese”.

Grlić Radman je rekao da ne želi komentirati pitanje postoji li odgovornost ministrice kulture Nine Obuljen Koržinek u aferi na Geodetskom fakultetu.

“Ne bih to komentirao, ministricu Obuljen Koržinek poznajem kao izuzetno kvalitetnu, poštenu i odgovornu osobu. Ne mogu komentirati to što se plasira jer to samo mediji komentiraju, nitko drugi”, rekao je Grlić Radman.

POGLEDAJTE KAKO JE PLENKOVIĆ ODGOVORIO NA UVREDE MILANOVIĆA: