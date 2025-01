I HDZ-ovci se zgražaju: 'Jeste vidjeli naše nove zvijezde? Suki je paradirao, a ovo je sramotno'

Nekadašnji čuvar parkinga diskoteke Saloon, Zvonimir Sunara Suki, zadužen je već neko vrijeme za organizaciju i uvođenje reda na HDZ-ovim događanjima. Isto zaduženje imao je na dočeku rezultata u stožeru kandidata za predsjednika HDZ-a Dragana Primorca u hotelu Westinu gdje je strogo kontrolirao tko može, a tko ne može ući u VIP sobu gdje je vrh HDZ-a raspravljao o rezultatima. No, kako kaže naš sugovornik iz vrha HDZ-a, on je, zajedno sa Krunoslavom Katičićem, glavnim tajnikom HDZ-a, odgovoran za to što je u nedjelju navečer dvorana Westina bila ispunjena, blago rečeno, "čudnim ljudima".

- Pa to je sramota tko je sve tamo bio- govori nam naš sugovornik iz HDZ-a te dodaje:

- Jučer je u stožeru bio kaos. To je sve podbačaj Katičića. Ne može se za doček rezultata zvati nekontrolirano ljude sa ceste samo zato da izgleda dvorana puna. Suki je vodio cijelu ceremoniju kao paradni konj. To je žalosno do bola. Pa jeste vidjeli one naše nove zvijezde. Sramota za stranku!- kazuje sugovornik iz HDZ-a.

On aludira, prije svega na Teu Franić, 44- godišnju vlasnicu obrta za posredovanje nekretninama, koja je dala posve bizarnu izjavu za 24sata.

HDZ-ovka Tea Franić privukla je sinoć pažnju izjavom da je Milanović režimski predsjednik i da mu slijede neredi na Kosovu | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Razlika je za mene dosta velika, odnosno nije očekivana, nije realna i smatram da je vrlo moguće iskonstruirana, na neke druge načine. Isto tako tko je predsjednik, to sam isto već rekla, on je jedna vrsta režimskog predsjednika kojem naravno sljeduju i neredi na Kosovu prije pripremanja ulaska BiH u Europsku uniju. Samim time on je režimski predsjednik, u naravi on izvršava samo volju nekih drugih ljudi - rekla je Franić. Na društvenim mrežama svojedobno je napisala da je prati Elon Musk s tajnim službama i da pušta sirene oko njenog stana te je kontaktira s nigerijskog broja. Još prije četiri godine Jutarnji list je pisao da je menadžerica Tea F. uhićena zbog sumnji da je više od godinu dana maltretirala Nikicu Jelavića i tražila od njega da joj sredi poslovne prostore te mu prijetila likvidacijom. Kasnije je na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu zbog prijetnji smrću i nametljivog ponašanja ta rođena Makaranka sa zavidnom karijerom nepravomoćno osuđena na godinu dana zatvora s trogodišnjim rokom kušnje.

U Stožeru HDZ-a bila je u društvu Marice Briški, koja radi u odijelu gospodarstva u Slatinskoj banci. Briški je aktivna članica HDZ-ove Zajednice žena "Katarina Zrinski", bila je i na listi za Gradsku skupštinu. U HDZ-u kažu da je njeno ime bilo na šalabahteru koji je odobrio šef HDZ-a Zagreb, Mislav Herman i tako je izabrana u Gradski odbor. Supruga je poduzetnika Gordana Bičaka koji često na svom Facebook profilu piše kako želi postati vodeći kapitalist u Hrvatskoj, odnosno hrvatski Trump. Na Facebook profilu, na kojem objavljuje gotovo na dnevnoj bazi, prije nekoliko godina prijetio je Davoru Ivi Stieru, Bruni Esih i Zlatku Hasanbegoviću zbog inicijative promjene imena Trga Maršala Tita u Zagrebu. Zbog toga je završio u istražnom pritvoru. Nekoliko puta je osuđivan.

ARHIVA - 2013. Zagreb: Lista HDZ-HSP AS-BUZ osvojila 6 mandata za Europski parlament | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Notornog, pak, Zvonimira Sunaru Sukija doveo je u stranku još prije više od desetljeća bivši šef HDZ-a Tomislav Karamarko. Tada je bio zadužen da dirigira na HDZ-ovim skupovima kada će se pljeskati, kada će se zamahnuti zastavama, kada će se smijati... Danas, radi isto to, no može se reći da je napredovao jer je posve blizak i vrhu HDZ-a, točnije šefu stranke Andreju Plenkoviću. Stoga ima i više stvari za koje je zadužen.

Recimo, u izbornoj noći bio je stražar na vratima VIP sobe, a i osiguravao je prostor kada bi ministri i Plenković morali proći. Navodno na njemu inzistira upravo šef Plenković kojega se često može vidjeti na zagrebačkoj špici u jednom poznatom kafiću kako pije kavu sa Sukijem. Bio je aktivan i za vrijeme kampanje bivše predsjednice Kolinde Grabar Kitarović, a priča se kako je na jednom prijemu kod Kolinde hodao iza Đure Sesse, tada predsjednika Vrhovnog suda, koji je u nekom trenutku pred svima vrisnuo na Sukija, prilično iznerviran: Tko ste vi čovječe, ostavite me na miru, maknite se od mene!

Kako doznaju 24sata, navodno je šef HDZ-a Plenković već ranije upozoren na neke Sunarine epizode iz prošlosti i zbog kojih osoba takvog profila ne bi smjela biti u neposrednoj blizini šefa Vlade. Uz Plenkovića je bio kada je Zagreb posjetila predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen ili, primjerice, na utakmici hrvatske reprezentacije u vaterpolu. No, Suki je više puta izjavio kako je ponosan na stranačku iskaznicu, na poznanstvo s prvim hrvatskim predsjednikom dr. Franjom Tuđmanom, ali najviše na poznanstvo s premijerom Andrejom Plenkovićem. Moglo ga se čuti više puta kako Plenkovića hvali i kaže da je najbolji predsjednik što ga je HDZ ikad imao.

Sunara je zaposlen na HRT, a i redar je Glavne lože na Maksimiru još od trenutka kada je "njegov potencijal prepoznao" Zdravko Mamić. Svojedobno je bio menadžer klape Intrade i Tomislava Bralića.