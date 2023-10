Kajkića policija provjeravala zbog ustaške pjesme: 'Stavili su me sa strane, ali ja ne pjevam'

Policija i dalje istražuje tko je tijekom utakmice Hrvatska - Turska pjevao ustaške budnice. Među navijačima koje je policija provjeravala bio je i nezavisni vijećnik u Skupštini Vukovarsko-srijemske županije i bivši policajac Nikola Kajkić. On kaže da je policija, zbog pjevanja i paljenja bengalki, zaustavila i provjeravala stotine ljudi na izlazu s tribina.

- Nisam čuo da se ta pjesma pjeva. To je možda pjevala neka manja grupica. Žao mi je ako je netko nešto tako pjevao. Vidio sam da su se palile bengalke, ali tko ni to nisam mogao vidjeti – kazao je.

Kajkić ističe kako su se bengalke palile na dnu tribine, a on je s društvom od desetak prijatelja i sinom sjedio na vrhu gdje se spaja istok i jug.

- Kad smo se spuštali prema izlazu zaustavili su me u grupi između 50 i 100 ljudi, mlađih i starijih, stavili me sa strane i provjerili. Policija je samo radila svoj posao. Kad su utvrdili da nisam ja, pustili me i izdvojili drugu grupu ljudi. Neke su ostavili, koji su to očito radili - prepričao je Kajkić.

Za kraj je poručio:

- Nisam vam baš ja takav navijač da pjevam i skačem po tribini – kazao je nezavisni skupštinski vijećnik opisujući sebe kroz smijeh više kao kazališnog gledatelja.

- Nisam ni navijač koji nosi transparente. Od mene se može očekivati tek da skočim od nervoze ako promašimo – zaključio je Kajkić.