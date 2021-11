Autori priloga naveli su kako je Pelješki most značajan za Hrvatsku jer će napokon spojiti cijeli teritorij te objasnili da se do Dubrovnika sada mora prijeći granica kod Neuma. No, značajan je i za Kinu

Na YouTube kanalu Kineske globalne televizijske mreže objavljen je prilog o gradnji Pelješkog mosta. Autori priloga naveli su kako će most spojiti cijeli teritorij Hrvatske te poručili da se sada do Dubrovnika mora prelaziti granica kod Neuma. Time će most, navode, biti od velikog značaja. No, nije značajan samo za Hrvatsku, stanovnike Hrvatske i turiste koji dolaze. Navode i da je značajan i za suradnju Hrvatske i Kine, kao i za suradnju Kine s Europskom unijom. Autori navode i da je gradnja Pelješkog mosta dio kineske inicijative 'Pojas i put'. Ova inicijativa kineski je transportni, infrastrukturni, strateški i promocijski pothvat, koji se provodi s ciljem boljeg pozicioniranja kine u geostrateškom smislu, odnosno lakšeg transporta roba u ekonomskom smislu. POGLEDAJTE VIDEO: