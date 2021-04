Kad god se spomenu ustaše, HDZ brže-bolje osudi sve totalitarizme. Kad se spomene "Za dom spremni", HDZ se promptno uhvati komunizma. A kad se spomene Jasenovac, HDZ mora spomenuti "sve one koji su stradali na stratištima i poratnim i kasnije".

"Sutra treba zaista s dostojanstvom zastati i prisjetiti se svih koji su tamo stradali, svih koji su stradali u Drugom svjetskom ratu", izjavila je jutros ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek na Hrvatskom radiju. "Posebno onih koji su u takvim logorima od strane fašističke, kod nas ustaške vlasti, stradali. Ali i svih drugih koji su stradali na stratištima i poratnim i kasnije".

Nije, dakle, dovoljno to što na komemoraciju u Jasenovcu povodom godišnjice oslobađanja ustaškog logora i ove godine idu tri odvojene kolone - Milanovićeva, Plenkovićeva i kolona manjina i stradalnika - već hrvatska Vlada koristi priliku da sjećanje na ustaške žrtve u Jasenovcu proširi na "sve žrtve na stratištima, poratnim i kasnije".

Poruku ministrice kulture prenijela je i hrvatska Vlada na svom Twitteru.

Ne samo ustaške žrtve

Dakle, ne ide se u Jasenovac osuđivati (samo) ustaške zločine i komemorirati (samo) ustaške žrtve, već i "prisjetiti se svih koji su stradali u Drugom svjetskom ratu", pa i onih koji su stradali na "stratištima", i stradali u "poratnom periodu i kasnije".

HDZ naprosto ne može pobjeći od toga.

Ne može naprosto osuditi ustaše, bez nekakvog pokušaja relativiziranja krivnje. Ne može osuditi ustaške zločine, bez aludiranja na ostale zločine. Ne može govoriti o stradalima, bez potrebe da se to "posebno odnosi na žrtve koje su stradale od ustaške vlasti", što znači da misli i na ostale. Ne može osuditi zločine u logoru Jasenovac bez proširivanja sjećanja na "sve koji su stradali u Drugom svjetskom ratu".

I ne može HDZ u Jasenovcu izričito govoriti o ubojstvima i zločinima. Umjesto toga, govori se o "stradalima". Kao da su u Jasenovcu ljudi bili žrtve neke elementarne nepogode. A ne ustaških zločina.

Usput, dok obilazi Jasenovac HDZ-ova vlada financira revizionističke udruge i proustaške organizacije.

Proširivanje krivnje

I dokle god HDZ to čini, a pogotovo u predizbornoj kampanji, koliko god se nastoji dodvoravati ustašama, izjednačavati krivnju, umanjivati zločine, proširivati žaljenje i inzistirati na "stradanjima", toliko će osnaživati ustaštvo u ovom društvu.

Baš kao što to čini s pozdravom Za dom spremni koji Branko Bačić osuđuje zajedno "sa svim totalitarizmima", kao što to čini s izljevima ustaštva koje premijer i visoki HDZ-ovi dužnosnici postojano osuđuju opet uz osudu komunizma i drugih totalitarizama. Kao što to koristi s onim "dvostrukim konotacijama" ZDS.

Ovakve poruke u Jasenovcu naprosto vrijeđaju žrtve tog logora i ustaškog režima. Njima je posvećena ova komemoracija.

Žrtve Bleiburga

Međutim, nije primjećeno da se ista logika primjenjuje i na komemoraciji na Bleiburgu. Da se stradanje ustaša i domobrana povezuje sa žrtvama Jasenovca, Stare Gradiške i drugih ustaških stratišta.

Ne, Bleiburg je rezerviran samo za ustaše, odnosno "nevine hrvatske žrtve i pripadnike hrvatske vojske". Tamo se govori o ubojstvima, a ne o stradanjima. Jasenovac, i to na godišnjicu njegova oslobođenja, očito ne može biti rezerviran samo za Srbe, Židove, Rome, antifašiste, za žene i djecu koja su tamo ubijeni, a nisu "stradali".

I koliko god se može reći da Plenkovićeva Vlada i njegov HDZ nisu otvoreno nacionalistički, nisu desničarski ni ustaški, utoliko je njihov kukavički, oportunistički pa i cinički odnos prema ustaštvu perfidniji i stoga opasniji.

Plenković se hvali da se riješio radikala, ali ne samo da računa na glasove radikala na lokalnim izborima, već se i dodvorava radikalima kako bi neutralizirao desničarski pritisak u HDZ-u.

Plenković i njegovi ministri formalno osuđuju ustaše, ali ih ipak žele imati na svojoj strani. Žele za njih pronaći odgovarajući kontekst, relativizirati krivnju i umanjiti zločine. A to znači davati im puno pravo građanstva.