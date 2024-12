'Mog Nikolu uzeo je rak. Živim za njegovu misiju: Po mećavi nosim darove bolesnoj djeci'

- Sigurna sam da bi Nikola bio jako sretan, i ponosan na mene jer i nakon njegove smrti nastavljam nositi poklone djeci u bolnicama. Vjerojatno bi se ljutio, i brinuo što sam poklone u Split i Knin vozila sama, po mećavi, ali ja sam tvrdoglava i uporna, nema te sile koja me može zaustaviti, govori nam Jasenka Bastaić (43) iz Zagreba, supruga u svibnju preminulog Nikole Bastaića, s kojim je godinama za Božić djeci nosila poklone u bolnice. Jasenka i Nikola su bili skroman par iz zagrebačke Dubrave - on vozač i mehaničar tramvaja, ona zaposlenica jednog trgovačkog centra. Mali stan na kredit, mali auto, jednostavan život, ali srca velikih kao najveća kuća - to su bili Bastaići.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:58 I nakon smrti muža nastavlja ono što su skupa radili: 'Nikola i dalje živi kroz darivanje djece' | Video: 24sata/Video



Djecu nisu mogli imati pa su ogroman višak ljubavi bili usmjerili prema bolesnoj djeci, godinama prije nego što je obolio i sam Nikola. Preko društvenih mreža su od dobrih ljudi sakupljali donacije za poklone te ih o Božićima nosili djeci u zagrebačke bolnice.

A onda je Nikola obolio od karcinoma debelog crijeva, kad mu je bila samo 41 godina. Simptome je imao i puno ranije no ignorirao ih je, zbog čega je za 24sata u svibnju prošle godine ispričao svoju priču.

"Ako svojom pričom na pregled potjeram i samo jednu osobu, i tako ju spasim, učinio sam jako puno", rekao nam je tad Nikola. I odmah nam se uvukao u srce.



Iako teško bolestan, uvijek je bio nasmijan, optimističan, nikad se nije žalio, i uvijek je druge pitao kako su. Dok je ležao u bolnici na brojnim kemoterapijama, imao je lijepu riječ za svaku medicinsku sestru, spremačicu, za druge bolesnike u sobi. A kako je njemu bilo, znao je samo on sam, i njegova Jasenka.

Vršnjaci, zajedno su bili od 16. godine, zajedno odrastali. U koroni, dok je ležao u bolnici u Zagrebu, a ona nije mogla do njega, Jasenka je stajala pod prozorom Nikoline bolničke sobe s transparentom "Ljubavi, samo hrabro, voli te Ljutka", tako ju je zvao, Ljutka. Od velike ljubavi, jer Jasenka je sve, osim "ljutke".

Nikola se hrabro borio s bolešću dvije godine, bio na dvije operacije, na preko dvadeset kemoterapija no bolest je bila jača od njega. Unatoč slabosti, čak ni prošloga Božića nije odustajao od poklanjanja djece - zahvaljujući dobrim ljudima i njihovim donacijama, pomagao je Jasenki oko kupovine poklona, i u razvažanju po bolnicama.

U svibnju ove godine, potpuno onemoćao, kod kuće u Dubravi, oprostio se s Jasenkom.

"Ljutka, ja sad idem...", rekao joj je držeći ju za ruku, i ugasio se. Tek je kasnije Jasenka vidjela da je u drugoj ruci, pod pokrivačem, držao "figu" - otpor bolesti, sudbini.



Prije smrti je, između ostalog, Jasenki rekao kako bi jako volio da ona nastavi s prikupljanjem poklona za bolesnu djecu u bolnicama. Jasenka je to i učinila - osnovala je Udrugu za pomoć djeci oboljeloj od malignih i drugih bolesti Nikola Bastaić, i cijela se tome posvetila.



Zahvaljujući donacijama, njena je udruga dosad prikupila gotovo pet tisuća eura, i Jasenka je krenula u kupovinu poklona.

- Prijateljice su mi pomogle oko zamatanja svih tih igračaka, slatkiša, crtaćeg pribora, koječega, pakirale smo poklone cijelu noć, ali i uživale. Zacrtala sam si da ću ove godine poklone odnijeti u bolnicu u Split, i u Knin, u čemu me nije moglo spriječiti ni loše vrijeme. Napunila sam auto poklonima, ni čačkalica više nije stala, i krenula u ponedjeljak oko dva u noći na put, priča nam Jasenka.

- Ne znam ni sama kako sam se usudila na vožnju u takvim uvjetima, put do Splita je trajao sedam sati jer je padao gust snijeg, na nekim se dijelovima vozilo 40, 50 kilometara na sat, ali vodilo me srce ispunjeno srećom. Dio paketa sam predala medicinskim sestrama pedijaterije u KBC-u Split, a onda krenula u Knin, s kojim me povezao, i tamo mi puno pomogao prijatelj Dragoljub Jandrić.



- Došli smo pred bolnicu, padala je jaka kiša, puhao vjetar, ali to nije omelo glavnu sestru da se spusti na parkiralište , i pomogne nam oko iznošenja paketa. U bolnici, tko god od osoblja da je prošao pored nas, nasmiješio se i zahvalio, i to doista od srca. U kninskoj bolnici rade divni ljudi, i sretna sam što smo djeci tamo odnijeli poklone, kaže Jasenka.

Dragoljub Jandrić nam je ispričao kako je Nikolu upoznao u Zagrebu, u bolnici.

- Dugi niz godina, od mladosti, bolujem od Chronove bolesti, kronične upalne bolesti crijeva, i puno sam vremena proveo na bolničkim odjelima. Puno sam ljudi u bolnicama i upoznao, nažalost mnogi od njih više nisu među živima. Nikola je, pritom, najveći borac kojeg sam ikad sreo. Bio je svega svjestan, najviše činjenice da je na putu bez povratka, ali se nije dao. Bio je nevjerojatno dobar i hrabar čovjek, i njegova me smrt jako pogodila, govori nam Dragoljub. U Kninu živi godinama, inače je iz Bosne, gdje je u vojsci u ratu teško ranjen, nakon čega je uslijedila sepsa, i bitka za život.

- Svašta sam u životu prošao: rano ostao bez oba roditelja, pa doživio obiteljsku tragediju u ratu, ranjavanje, tijelo mi je puno gelera, imam kroničnu tešku bolest već desetljećima, dug je niz životnih problema s kojima sam se borio... S Jasenkom sam ostao u kontaktu i nakon Nikoline smrti, baš smo se sprijateljili pa sam joj predložio kninsku bolnicu za ovogodišnje poklone djeci. Knin je zaboravljen grad, osim kad je Oluja, govori Dragoljub.

- Odavde je u malo vremena otišlo sedam tisuća mladih. Sad, kad dođu za Božić, pred svakom kućom stoje parkirani auti s njemačkim tablicama, tako i kod mene, jer su mi oba sina u Njemačkoj. Ovdje za njih nije bilo posla, a gore su jako cijenjeni, govori Jandrić.



Kad je Jasenka, po nevremenu, dovezla poklone na odjel kninske pedijatrije, na hodnik su, kaže Jandrić, izašli svi - doktori, sestre, ostalo osoblje, i svi su bili presretni. Djeca najviše, dakako.



Jasenka je naknadno, dostavom, u Knin poslala još 55 paketa za tamošnju Udrugu osoba s invaliditetom Sveti Bartolomej.

Njena udruga novac prikuplja tijekom čitave godine, uplate su moguće na račun Udruge Nikola Bastaić u Raiffeisen banci, HR7824840081135411493. Na proljeće bi, kaže nam Jasenka, voljela nabaviti opremu za vježbanje potrebnu korisnicima u Svetom Bartolomeju, i odnijeti ju u Knin.

- Ovog mi je Božića jako teško, jer mog Nikole više nema, a prije smo sve ovo zajedno radili. U mom životu je ostavio veliku prazninu, no sretna sam što ju ispunjavaju dragi prijatelji koji mi pomažu, i svi oni dobri ljudi koji su uplatili novac za poklone, kaže Jasenka.