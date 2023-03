I nebo je plakalo kad je umrla: Ujedinila je cijelu Hrvatsku, Nore nema već deset godina...

Nakon dugotrajne borbe s teškom bolešću, u Philadelphiji je 2013. preminula malena Nora Šitum.

Djevojčice je bolovala od leukemije, a za plaćanje visokih troškova njezinog eksperimentalnog liječenja u dječjoj bolnici u Philadelphiji, ujedinila se cijela Hrvatska. Donacijama ljudi prikupljeno je osam milijuna kuna. Roditelji su zahvalili svima na iskazanoj dobroti.

Vijest o prikupljanju novca za djevojčicu Noru Šitum i njeno liječenje u SAD-u prenijeli su čak i svjetski mediji.

- Unatoč ekonomskoj nestabilnosti u zemlji cijeli narod je skupa prikupio sredstva da Nora može na operaciju u Ameriku .

Nora je bolovala od akutne limfoblastične leukemije. Nakon što je bolest uznapredovala i nakon što su liječnici u Hrvatskoj iscrpili sve mogućnosti liječenja, Norini roditelji su u dirljivoj poruci zamolili ljude u Hrvatskoj da im pomognu prikupiti novac za liječenje eksperimentalnom metodom.

Borila se do zadnjeg trena

Za liječenje je prikupljeno više nego dovoljno novca u samo nekoliko dana i Nora je otputovala u SAD 7. veljače 2013. Nakon što su je primili u bolnicu njezina majka je rekla da joj je kćerkica u sigurnim rukama i da se svi srčano bore za nju. Liječnici iz Dječje bolnice pokušali su je terapijom stanicama zaraženim oslabljenim virusom HIV-a izliječiti od leukemije.

Nakon mjesec dana boravka u bolnici u kojoj su joj radili razne pretrage prije same terapije koju je tek trebala primiti Nori su u mozgu pronašli gljivice koje su vrlo opasne jer mogu ući u krvotok. Američki liječnici su roditeljima rekli da 90 posto djece umire od tih gljivica. Ne zna se kad i gdje ih je Nora pokupila, no razvili su se prvo u sinusima.

Foto: 24sata

'Otišla je tamo gdje ništa ne boli'

Nora je strpljivo svakodnevno podnosila bolne terapije, igle, slabost i neopisivu bol... Borila se hrabro do zadnjeg dana. No zdravstveno stanje joj se pogoršalo i liječenje su usporile gljivice, koje su se proširile do mozga. Nažalost, njezin mali organizam to nije mogao izdržati. Mama Đana i tata Ivica s njom su bili do zadnjeg trena. Izdahnula im je na rukama.

- Otišla je tamo gdje je ništa ne boli, gdje je nitko ne bode i gdje nema ni gljivica, ni leukemije ni patnje. Bili smo s njom do zadnjeg trenutka. Otišla je mirno i spokojno. Prelijepa kao i uvijek. S dugim trepavicama i najslađim majčinim obraščićima...baš kao da spava. Jer ona je samo htjela konačno leći i zaspati, uz svoje tatu i mamu, i da nam nitko drugi ne smeta. Pogotovo ne tamo neki doktori s iglama i tabletama - napisala je tada majka Đana na Facebooku.

Nora je pokopana deset dana kasnije na gradskom groblju u Zadru. Više stotina ljudi došlo je izraziti sućut obitelji. Na Norinom lijesu bila je plišana igračka - mali lav.

Najčitaniji članci