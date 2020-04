'I oni sa slabim simptomima u Istri se moraju liječiti u bolnici'

Dok su se u ostatku države još opušteno pile kave po kafićima na proljetnom suncu, Istra je prva u Hrvatskoj, oko polovine ožujka, uvela restriktivne mjere i praktički posve zaustavila život. Sada je Istra regija s najboljim rezultatima, a zahvaljujući protuepidemijskim mjerama, punih tjedan dana nije bilo novooboljelih od korona virusa. U četvrtak je registrirano dvoje novooboljelih, no riječ je o ljudima koji su bili u samoizolaciji i detektirani su već prije. Koja je tajna istarskog uspjeha, pojasnio nam je Dino Kozlevac, šef stožera Civilne zaštite Istarske županije.

Što smatrate ključnom stavkom za ovako dobre rezultate u Istri?

U prvom redu, i prije epidemije imali smo odlično organiziran sustav zdravstva, civilne zaštite i svih ostalih službi. Bili smo uvježbani i spremni, pa kada je došao trenutak da taj sustav aktiviramo, jednostavno smo nastavili s načinom rada na koji smo bili naučeni. Vrhunski ljudi su na čelu Zavoda za javno zdravstvo, Opće bolnice Pula i Hitne pomoći, pa su tu vatrogasci, policija, Crveni križ, GSS, volonteri... U taj je sustav uključeno četiri tisuće ljudi. Pratili smo i greške koje je Italija napravila, pa je na osnovu svega toga struka procijenila da treba hitno djelovati. Pritom smo imali punu podršku gradova i općina, i sada se pokazuje da su mjere bile donesene u pravo vrijeme i na pravi način.

Jesu li stanovnici Istre disciplinirani, kako su prošli uskršnji blagdani?

Sve mjere bile bi nedovoljne da ih građani ne poštuju, pa ih zato želim pohvaliti. Pokazali su se iznimno odgovornima. Za Uskrs smo imali više od stotinu ophodnji koje su kontrolirale rad tržnica, i nigdje nije bilo velikih okupljanja, ljudi su se u potpunosti držali svih pravila.

Ravnateljica pulske bolnice, doc.dr. Hrstić, često je isticala kako je ključno na vrijeme "poloviti" oboljele i njihove kontakte. Kako vam je to uspijevalo?

Drive-in testiranje uveli smo tjedan dana prije Zagreba. Doslovce smo lovili i detektirali kontakte kontakata, i onda njihove kontakte. Sami smo otkrili desetak pozitivnih koji nisu imali nikakve simptome. Imali smo i nepovoljne događaje, poput putnika iz Turske, slučaja ugostitelja iz Brtonigle i sprovoda u Umagu. No djelovali smo proaktivno, a ne posljedično, to je naš princip cijelo vrijeme. Dodatno, u Istri ne dopuštamo da se ljudi sa slabijim simptomima bolesti liječe kod kuće. Svi pozitivni na koronu moraju na bolničko liječenje. Smatram da je to vrlo bitna mjera i od nje nećemo odustati.

Kako ste u samim počecima ustrajali u odluci da prvi u Hrvatskoj uvedete rigorozne mjere?

Mehanizmi civilne zaštite i propisi su nam omogućavali da ustrajemo na uvođenju rigoroznih mjera. Radilo se doslovno o životu i smrti. Jer nisu sve regije u Hrvatskoj jednako ugrožene, mi u Istri imamo dnevne, tjedne i mjesečne migracije prema Italiji i Sloveniji, u kojima cirkuliraju tisuće ljudi. Trebalo je jako brzo djelovati, a uz podršku lokalne zajednice to smo i učinili. Sve mjere, od početka, pa tako i sada, donosimo u koordinaciji s Nacionalnim stožerom.

Spomenuli ste dnevne migracije, mnogo ljudi iz Istre zaposleno je u Italiji. Kada ćete početi popuštati s mjerama?

Kako će funkcionirati stvari na međudržavnim granicama ovisit će umnogome o stanju u susjednim zemljama, i tu nećemo brzati s odlukama. Što se tiče ostalih županija u Hrvatskoj, ističemo da Istra nije usamljeni otok. Zalagat ćemo se da održimo ovo stanje, i jako nam je stalo do toga da u cijeloj državi situacija bude dobra. Ako stanje u Istri bude i dalje dobro, sljedeći tjedan ćemo predložiti popuštanje mjera za našu županiju. No to ne znači da će se situacija na isti način odvijati i u drugim regijama. Generalno, struka će procijeniti kakve daljnje odluke i prijedloge možemo donijeti.