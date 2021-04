PLIVA Hrvatska d.o.o. do sada nije zaustavila isporuke lijekova, no to ne znači da uskoro nećemo biti na to prisiljeni, s obzirom da su sve veledrogerije s kojima poslujemo prešle dozvoljene kreditne limite. Nadamo se da će se obećanim uplatama sredstava uskoro nastaviti redovna opskrba tržišta, odgovoreno nam je iz PLIVE kao komentar na neslužbenu informaciju da su danas obustavili isporuku svim veledrogerijama s kojima surađuju.

- Vlada se igra sa životima, upozoravaju naši sugovornici u veledrogerijama, dodajući kako je Vlada odredila sumu od 900 milijuna kuna, s kojom će podmiriti dio duga od 6,5 milijardi kuna u lancu opskrbe lijekovima, no pritom će, kažu, čak 600 milijuna kuna otići ljekarnama, a samo 300 milijuna kuna u bolnice, "u kojima gori".

Ministar Vili Beroš danas je naglasio kako dug za lijekove nije bačen novac nego novac koji je utrošen u zdravlje hrvatske nacije. Vlada će, dodaje, dug podmiriti, o čemu su jučer započeti razgovori s veledrogerijama, ljekarnama, proizvođačima lijekova.

- Kad bi se više od 300 milijuna kuna uputilo bolnicama, u kojima je situacija s lijekovima najteža, veledrogerije bi mogle preživjeti dva mjeseca, pa nek' Vlada odradi što treba kroz to vrijeme. Ideja da bolnicama ide samo 300 milijuna nije dobra, kaže nam sugovornik.

Ukupni dug za lijekove u lancu opskrbe doseže 6,5 milijardi kuna, a samo je od prosinca do kraja veljače narastao za više od 900 milijuna kuna. Čak je 20% bolnica od početka godine potpuno prestalo s plaćanjem lijekova.