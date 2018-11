I sin ju moli da prestane: Žena prosi na stanici, a ima milijune

Djelatnici željezničke stanice u u kineskom Hangzhou počeli su putnike upozoravati preko razglasa da ne nasjedaju na priču starice (79) koja tvrdi da je siromašna i zato prosi novac. No ženin sin tvrdi da obitelj živi u vili, da posjeduju nekoliko nekretnina od kojih neke iznajmljuju lokalnim biznismenima, a on sam vodi obiteljsku tvrtku. Kaže da su imućna obitelj i da imaju puno više novaca od prosječne obitelji u tom kraju. Majci je već nekoliko puta rekao da prestane prositi no ona ga ne želi poslušati. Na društvenim mrežama je objavio fotografije svoje majke te je zamolio djelatnike kolodvora da "upozore" ostale putnike na nju.

Žena prosi svaki dan od 10 do 20 sati i dnevno zaradi oko 283 kune. Na društvenim mrežama su se pojavili brojni komentari. Neki smatraju da sin zanemaruje majku i da žena vjerojatno prosi jer je usamljena i dosadno joj je. Sama žena tvrdi da prosi jer ne želi samo sjediti kod kuće te da želi zaraditi dovoljno novca za njegovatelja, piše OddityCentral.