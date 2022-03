I Slovenija se priprema za moguće proširenje sankcija protiv Rusije na naftu i plin

Slovenija se priprema za moguću situaciju ukoliko bi došlo do proširenja sankcija Rusiji na područje energetike, a spremna je intervenirati u kretanje cijene naftnih derivata na domaćem tržištu, o čemu će se u srijedu odlučivati na sjednici vlade, javljaju slovenski mediji.

Kako je u utorak izjavio slovenski ministar obrane Matej Tonin, najjači potez koji Zapad ima na raspolaganju kako bi se zaustavio rat Rusije protiv Ukrajine je udarac u "srce financiranja" tog rata, odnosno sankcije za područje ruskog plina i nafte.

"Ako idućih dana dođe do odluke savezničkih država o embargu na naftu i plin iz Rusije, to će zasigurno imati duboke posljedice za Rusiju, a najjače pogoditi ratnu mašinu Vladimira Putina," ocijenio je Tonin. Time bi se Putinov rat najbrže zaustavio, a stajalište Slovenije je da je zato stvari potrebno maksimalno zaoštriti i to odmah, makar ćemo i mi to pomalo osjetiti na vlastitoj koži, dodao je.

Po njegovim riječima, slovenski trgovci naftnim derivatima imaju mogućnost naći nove dobavljače nafte izvan Rusije, koja osigurava oko 12 posto svjetske proizvodnje, a do onda bi potrebe tržišta zbog ispada ruskih izvora bile osigurane iz državnih robnih rezervi.

"Naftom iz robnih rezervi dajemo našim distributerima da u međuvremenu osiguraju druge izvore nabave", kazao je Tonin.

Što se tiče zemnog plina iz Rusije, koji po nekim računicama čini 40-ak posto slovenskih potreba, i Sloveniji i Europskoj uniji ide na ruku činjenica da s proljećem dolazi toplije vrijeme te da su rezerve plina, po tvrdnjama odgovornih, u Europskoj uniji dovoljne do ljeta, kaže Tonin.

" Već sada se intenzivno radi na tome da se te zalihe maksimalno obnove", kazao je slovenski ministar obrane, dodavši da eksploataciju plina iz svojih nalazišta može povećati Norveška te da se EU nalazi u pregovorima o nabavi s "arapskim svijetom".

Zbog gužvi zabilježenih u ponedjeljak na slovenskim benzinskim crpkama, od kojih su neke zbog navale kupaca u očekivanju novih cijena čak privremeno ostajale bez benzina, slovenska vlada upozorava da ne treba stvarati paniku i da je spremna intervenirati kako cijene ne bi rasle iznad očekivanja.

Premijer Janez Janša i ostali najviši članovi vlade već su u ponedjeljak s dobavljačima naftnih derivata razgovarali o donošenju mjera koje će osigurati opskrbu i spriječiti preveliko podizanje cijena, a u slučaju prekida nabave iz Rusije vlada je spremna na normalizaciju cijena djelovati puštanjem u promet znatnih količina nafte i derivata iz svojih robnih rezervi, objavljeno je u utorak.

