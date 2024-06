I tata bi, sine: Svi bi na euro plaću od 10.000 eura. Evo kakve još privilegije dobivaju!

Na nadolazećim izborima od 6. do 9. lipnja bira se 720 zastupnika u Europski parlament, a pravo glasa ima oko 365 milijuna Europljana. Prvi na izbore izlaze Nizozemci 6. lipnja, dan nakon birat će Irska, a potom Malta, Latvija i Slovačka 8. lipnja, dok ostale zemlje, uključujući i Hrvatsku na birališta izlaze 9. lipnja. Hrvatska će svojih 12 predstavnika birati između 300 kandidata raspoređenih na 25 lista od kojih su 23 stranačke, a dvije nezavisne. To znači da se za jedno mjesto u Europskom parlamentu u našoj zemlji bori 25 kandidata, a one koji uz pomoć glasova birača dođu do fotelje čekaju izdašna prava i beneficije.

