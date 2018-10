Ide u zatvor: Samo sam mazao genitalije, nisam masturbirao...

Robert Krištović (31) iz Svetog Ivana Zeline nepravomoćno je osuđen na deset mjeseci zatvora zbog kaznenog djela napada na službenu osobu. Dok se prošle godine početkom srpnja kupao na jednoj od nepristupačnijih opatijskih plaža, jedan dio kupača zatekao ga je da masturbira, pa mu je prišao policijski službenik, tada izvan službe, upozorivši ga da se ipak nalazi na javnoj plaži. No, Krištović je napao policijskog službenika i u naguravanju bacio u more, piše Novi list.

S obzirom da se Krištović nalazio u istražnom zatvoru od kraja prošle godine, sutkinja Brankica Grgurić u kaznu mu je uračunala vrijeme provedeno u pritvoru, pet i pol mjeseci, oslobodivši ga plaćanja troškova sudskog postupka.

Premda se Krištoviću policijski službenik predstavio da je policajac i legitimirao službenom iskaznicom i značkom, upozorivši ga da prestane s neprimjerenom aktivnošću na plaži, osuđeni ga je uhvatio za majicu koja se pritom oštetila, poderala, pa ga u naguravanju bacio u more. Policajcu je pritom pao i mobitel u more.

Sve je to primijetio još jedan policajac koji je bio izvan službe te je prišao izgredniku, legitimirao mu se i zapovijedio da prestane s nasilnim ispadima. U međuvremenu je o slučaju službeno obaviještena policija pa je Krištović priveden.

Krištović od početka uhićenja poriče da je učinio ono za što se tereti, tvrdio je i da nije fizički napao policajca. Na kraju dokaznog postupka tijekom kojeg su ispitani policijski službenici, žena koja je i prijavila neugodan slučaj na plaži, obranu je iznio i sam optuženik.

Prije iznošenja obrane sutkinja je pustila snimku dokazne radnje prvog ispitivanja osumnjičenika na Općinskom državnom odvjetništvu gdje je on okolnosno opisao događaj, ali sporio da je napao policajca.

– Sunčao sam se gol i tako to. Nikome nije smetalo, bila je i jedna Austrijanka u toplesu. Bilo je i nekih radnika, svi punoljetni koji su mi svašta govorili i dobacivali kao: 'Vidi ovog manekena'! Tada sam se obukao, popio vode i vratio se. Čuo sam neku žensku kako viče da će zvat policiju, da nije ovo Zrće, psujući me. Ja sam se samo sunčao, mazao leđa, glavu, trbuh, tako sam namazao i genitalije, nisam masturbirao, samo sam se mazao i mazao, a ta žena je mislila da se samozadovoljavam. I onda su došli ti navodni policajci u civilu. Taj prvi me počeo ganjati, nije se ni predstavio, htio se tuć sa mnom, ja ga nisam bacio u more. Priznajem došao sam na neoznačenu FKK plažu, nisam peder, volim nudizam, plaža je sa svih strana zaštićena, baš se moraš potruditi da vidiš. Terete me za masturbiranje, pa to je prekršaj, a napad ne priznajem, nije točno da sam ga napao. Ovo je smiješan slučaj, ja sam sitna ribica i znam da će se vjerovati državnim službenicima, ovo je montirani proces protiv mene. Proveo sam u zatvoru 5,5 mjeseci kao da sam kriv. Nemam novaca za odvjetnika, inače ne bih ostao ni mjesec dana u zatvoru, ali Bog mi je dao pamet pa se mogu sam braniti - kazivao je tijekom iznošenja obrane optuženi Krištović.

Na pitanje sutkinje Grgurić da li je policajac završio u moru, optuženi je potvrdno odgovorio.

- Da, sav je bio u moru, trčao je za mnom, popiknuo se i pao u more. Uspio me ćopit za ruku, ja sam se istrgnuo i počeo bježati. Nisam ga stigao udariti i ne stoji da sam ga udario u prsa otvorenim dlanom. Izvinjavam se što ovako strastveno odgovaram ali bio sam zbog ovoga u zatvoru, kazao je na kraju obrane optuženi. No, svi ispitani svjedoci iskazali su događaj gotovo istovjetno, pa je tužiteljica u završnim riječima istaknula činjenicu da su policijski službenici incident opisali drugačije - piše Novi list.

Inače, sutkinja je otegotnim cijenila činjenicu da je Krištović prije godinu i pol dana proglašen krivim za bludne radnje i prijetnje, osuđen je na zadarskom sudu radom za opće dobro na slobodi u trajanju 546 sati.