Identificirali sve žrtve, građani ostavili poruke; Inženjer tvrdi: 'Lažu, radilo se na nadstrešnici'

Betonska nadstrešnica koja se srušila jučer u 11:50 sati u Novom Sadu odnijela je živote 16 nevinih ljudi, dok ih se troje u bolnici bori za život. Tijekom noći ozljedama su podlegle i sestre Tina (9) i Sara (5), a mediji u Srbiji navode da su tijekom jutra identificirali sve žrtve.

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa... 00:06 Očevid u Novom Sadu | Video: PIXSELL

Brojni građani od jučer donose cvijeće, pale svijeće za poginule i ostavljaju poruke s izrazima sućuti na nezapamćene nesreće, a prolaznici zastaju da bi se pomolili i izrazili svoju tugu.

Novosađani pale svijeće za žrtve nezapamćene tragedije | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

Centar Novog Sada jutros je bio obavijen tugom, a prizor koji je zatekao građane rasplakao je sve. Na improviziranoj spomen-ploči, spomeniku Svetozaru Miletiću, osvanula je dirljiva poruka posvećena stradalima na Željezničkoj stanici Novi Sad: "Čuvaj mi Bože, Novi Sad od svega što ga je spopalo... Čuvaj i barem ovo sad dok i to nije propalo", javlja Blic.

Kran postavljen ispred stanice

Od 8 jutros se, kako piše N1 Srbija, ispred zgrade stanice nalazi kran i na njemu radnici koji provode vještačenje objekta, a i dalje traje očevid.

Kolodvor je potpuno očišćen, a trenutno su na krovu ljudi koje je podiglo vatrogasno vozilo.

Novi Sad: I dalje traje očevid nakon pada nadstrešnice na želježničkoj stanici | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

Inženjer geologije Zoran Đajić koji je do 2023. godine radio na rekonstrukciji zgrade Željezničke stanice u Novom Sadu kaže da su na nadstrešnici rađeni radovi, da nije točno to što govori ministar Vesić, te da na dopise koje je slao na brojne adrese da se ploče s pročelja zgrade moraju skinuti i da se mora vidjeti što je iza njih, nitko nije odgovorio, kako prenosi Nova.rs.

Na jednoj od fotografija koje je objavio u svom izvještaju, rekao je, da se vidi da iza jedne od tih ploča stoji beton, te da dio betona nedostaje i da su umjesto njega "zgužvane vreće od cementa da bi se manje betona stavilo unutra".

Zoran Đajić radio je kao konzultant prometnog instituta CIP tijekom izrade projekta rekonstrukcije zgrade Željezničke stanice u Novom Sadu.

- Mislim da su odgovori tu. Ne vidim razloga zašto i što da se čeka. Prvo, nije istina ovo što izjavljuju predstavnici vlasti. Na nadstrešnici su vršeni radovi. U prvoj fazi se radila reparacija keramike koja je bila na plafonskom dijelu i radilo se samo šminkanje te nadstrešnice. U drugoj fazi, tijekom radova na fasadi zgrade i rada na rekonstrukciji kamene obloge, poslao sam u ožujku 2023. jedan izvještaj izvođačima i svi su dobili te izvještaje od ministarstva pa na dolje. U njemu sam tražio da se s pročelja zgrade skinu mramorne ploče i da se provjeri kakva je podloga ispod njih te da se podloga reparira i da se stave nove mramorne ploče, što je inače bilo predviđeno projektom - rekao je on u razgovoru za N1 Srbija.

Foto: Čitatelj 24sata

'Sajle su možda korodirale'

Na tom pročelju su, kaže on, bili stavljeni utezi koji su držali nadstrešnicu, odnosno sajle koje se s krovne konstrukcije spuštaju kako bi ojačale samu konzolu nadstrešnice.

- Da su tad skinute te ploče, vjerojatno bi se primijetilo da podloga nije dobra i možda bi se i primijetilo da su sajle možda i korodirale - rekao je Đajić.

Navodi kako ne zna kakvo je bilo stanje, ali i da je "činjenica je da taj dio nije napravljen i da je izvođač odlučio samo obojiti ploče koje je trebalo zamijeniti".

Još jednom je ponovio kako je trebalo reparirati podlogu tih ploča.

- To da se na nadstrešnici nisu izvodili radovi nije točno, jer je nadstrešnica naknadno pokrivena staklom i projektant 1965. godine, kad je radio stanicu, radio je i konzole i prednji dio je bio povezan, a između toga su bili prazni prostori i ti utezi, sajle, su držale tu količinu betona i tog materijal -, kazao je on.

Tko je odlučio da se sve to pokrije i na koji način, ne zna.

- Tko god da je morao je prije toga provjeriti nosivost tih utega – morala se napraviti statika, morali su se napraviti proračuni može li se ta nadstrešnica još dodatno opteretiti ili ne. Ja sam bio tamo od službenog nadzora za kamen do lipnja 2023. kad mi je istekao ugovor, više me nisu angažirali. Ovo su radovi koji su izvođeni kasnije, tako da nemam direktan uvid tko je točno radio, ali se zna tko je bio izvođač. Zna se koje su tvrtke nosile posao u to vrijeme, tako da imamo službeni nadzor, imamo projektantsku kuću, imamo izvođače radova i imamo bivšeg ministra Tomislava Momirovića koji je obilazio zgradu dok smo mi radili, imamo i sadašnjeg ministra. Osnovna i glavna odgovornost je ministra i on mora dati ostavku, a onda po vertikali, svi do dolje - rekao je on.

Foto: Zorana Jevtic

'Slao sam dopise, nisam dobio odgovore'

Đajić kaže da se javio medijima jer i on osjeća odgovornost zbog žrtava koje su nastale i zbog nesreće koja se dogodila.

- Stalno razmišljam o tome da su uklonjene te ploče, možda bi se vidjelo u kakvom su stanju ti utezi. Ja tu osjećam svoju odgovornost, možda sam mogao inzistirati na tome dalje. Međutim, naravno, ja sam pisao preporuke što treba raditi, slao sam izvještaje na 20 adresa, svi ti moji izvještaji su dostupni, i u jednom od njih iz veljače 2023, napisao sam da se moraju skinuti te ploče i da se mora srediti podloga ispod tih njih - ističe

Inženjer dodaje da su tri dana prije nesreće i njegovi unuci bili na toj stanici i sjedili ispod nadstrešnica.

Na pitanje je li dobio ijedan odgovor na njegove dopise kaže da nije.

Foto: M.M./ATAImages

Sućut premijera Plenkovića

Predsjednik Vlade Andrej Plenković uputio je sućut predsjedniku Vlade Republike Srbije Milošu Vučeviću u povodu tragedije u Novom Sadu.

- Poštovani predsjedniče Vlade Republike Srbije, gospodine Vučeviću, s iskrenim žaljenjem pratimo strašne vijesti iz Novog Sada, gdje je uslijed urušavanja nadstrešnice željezničkog kolodvora živote izgubilo 14 ljudi, a nekoliko ih je teško ozlijeđeno. Uime Vlade Republike Hrvatske i svoje osobno izražavam Vama, Vladi Republike Srbije, obiteljima smrtno stradalih te svima ostalima pogođenim ovom tragedijom najdublju sućut i suosjećanje, uz želju za što skoriji oporavak ozlijeđenih - stoji u sućuti predsjednika Vlade Plenkovića.