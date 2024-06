IDS-ov Flego tvrdi: 'Domovinski pokret nas želi posvađati sa Srbima, oni huškaju javnost'

Nositelj Fair play liste 9 Valter Flego u srijedu je u Puli osudio huškačku retoriku Domovinskog pokreta prema zastupnicima srpske manjine rekavši da ih DP "sustavno etiketira" te "vrlo podmuklo" huška javnost protiv pripadnika srpske nacionalnosti.

"Domovinski pokret sustavno etiketira srpske zastupnike i vrlo podmuklo huška javnost protiv pripadnika srpske nacionalnosti", rekao je Flego na konferenciji za novinare.

Dodao je i da jedan njihov političar relativizira zločine u Jasenovcu i prijeti Vladi da će svim sredstvima rušiti "ideološki narativ"' o Jasenovcu.

"Jasenovac nije nikakav narativ, Jasenovac je mjesto zločina i sramotno je da se takva retorika normalizira u javnom prostoru", naglasio je Flego ocijenivši da takva "nezdrava i opasna fiksacija DP-a na predstavnike srpske manjine i srpsku zajednicu" vraća Hrvatsku u razdoblje koje bi trebalo biti odavno iza nas.

To, naglasio je, u Istri i Kvarneru neće proći. "Nadam se da će cijela Hrvatska biti pametna i oduprijeti se desnom šovinizmu DP-a", rekao je te apelirao na sve razumne, demokratske opcije da dignu glas protiv DP-ove nacionalističke kampanje koja, kako kaže, ima samo jedan cilj - podijeliti javnost i posvađati nas s pripadnicima nacionalnih manjina, a sve zbog sitnih oportunističkih interesa.

Kandidat broj 2 Fair play liste 9 Matija Posavec (NPS) istaknuo je da hrvatski građani imaju izbor - odlučiti se 9. lipnja za civilizacijske i razvojne dosege koji su dostignuti. Tako funkcioniraju Istra i sjever Hrvatske, i tako želimo da funkcioniraju svi naši gradovi i općine u Hrvatskoj, naglasio je Posavec.

Pupovac: Odgovorni smo zaustaviti isključivu politiku onih koji žele isključivati

Milorad Pupovac (SDSS), koji je također na Fair play listi, podsjetio je da su kandidati s te liste proteklih tjedana obišli mnoge krajeve Hrvatske te naglasio da ta lista ima odgovornost da i u Hrvatskoj i u Europi zaustavi isključivu politiku onih koji žele upravo to - isključivati.

"To sigurno nije Hrvatska kakvu želimo, ni Hrvatska kakvu trebamo. Niti je to dobro za Hrvatsku, niti je to Europa kakvu su njezini osnivači htjeli", rekao je. Dodao je da, neovisno o tome kako se pojedini ljudi odnosili prema vrijednostima antifašizma, smatra da je antifašizam jedan od temelja europskih demokracija, svih modernih država i priznavanja naroda.

"Očuvanje tekovine antifašizma predstavlja iznimnu vrijednost bez koje je danas teško čuvati demokratske prakse. Zato se Fair play lista 9 u svakom trenutku trudi zaštititi tu vrstu vrijednosti i obraniti društvo od politika netolerancije", poručio je Pupovac.

Po završetku konferencije za novinare održana je završna predizborna tribina Fair play liste 9, na kojoj su sudjelovali i ostali kandidati: Ana Trošelj (PGS), Spomenka Đurić (SDSS), Tatjana Vukobratović Spasojević (SDSS) i Anita Perešin (NPS).