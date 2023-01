IDS: 'Tražimo da se povuče Zakon o pomorskom dobru, ne želimo privatizaciju plaža'

IDS se već godinama bori za zaštitu prostora jer je prostor uz ljude najvažniji resurs Republike Hrvatske, no to u predloženim Zakonu o pomorskom dobru neće biti, istaknuo je predsjednik Kluba IDS-a Emil Daus uoči sutrašnje rasprave o Zakonu na Odborima za turizam te za pomorstvo, promet i infrastrukturu.

Tražit će, naglasio je, da vladajući spomenuti Zakon povuku iz procedure.

- Dobili smo previše stručnih mišljenja da ovaj Zakon nije dobar i sutra ne samo da ćemo glasati protiv njega nego ćemo zatražiti od predsjednika Sabora da ga povuče, uskladi s Ustavom i ostalim aktima kako u njemu više ne bi bilo dvosmislenih članaka. Tražit ćemo da Zakon opet ide u javno savjetovanje, da se uključi šira zajednica i tek nakon što se usuglasi dođe u saborsku proceduru - poručio je pojasnivši kako mu u predloženom zakonskom tekstu smeta to što je višesmislen, zbog čega strahuje da će ugroziti opće dobro.

- U njemu ima tumačenja po kojima se povezuje prostor plaža ispred hotela i kampova pa se može kroz koju godinu otvoriti prostor da se te počne koristiti na način koji sigurno nije opće dobro. Zašto bi obitelji koje su desetljećima odlazili na neku plažu sada imali problema da budu na plažu na kojoj su bili godinama - upitao je.

Premijer Andrej Plenković je na aktualcu naglasio da neće biti nikakvih privatizacija plaža i njihovih ograđivanja.

- To što u Zakonu piše da neće biti ograda, ne znači da na ulasku neće biti neki zaštitari koji neće dozvoliti ljudima da dođu na neku plažu - upozorava Daus i napominje da je preteča svega toga to što ni ne znamo do kuda seže pojas pomorskog dobra jer nikada nije izmjeren ni stavljen u katastar i zemljišne knjige.

