Idu u zatvor i vraćaju milijune: Iskoristili psihički bolesnu ženu

Irena Kvaternik, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu, Ljubinku Petrović (44) nepravomoćno je osudila na djelomičnu kaznu zatvora - 10 mjeseci provest će u zatvoru, a godinu dana neće ako u sljedeće tri godine ponovno ne počini kazneno djelo. Pored toga mora vratiti 1,654 milijuna kuna s kamatama. Njezin bivši izvanbračni partner Željko Ćirković, s kojim je osmislila i organizirala izvlačenje novca iz tvrtke "Ana Benz", dobio je 2,5 godine zatvora. On također mora vratiti 1,654 milijuna kuna s kamatama, a solidarno u državni proračun moraju uplatit 104,841 kunu.

- S Ljubinkom Petrović i Željkom Ćirkovićem upoznala me prijateljica kad sam se vratila s liječenja od shizofrenije. Oni su započeli razgovor kako osnovati neko poduzeće te su već imali kod sebe pripremljene papire za tvrtku "Ana Benz". Predložili su mi da budem direktorica za 10.000 kuna mjesečno te smo otišli kod javnog bilježnika gdje sam potpisala već pripremljenu dokumentaciju. Onda smo se odvezli do poslovnice Raiffeisen banke. U banci su isto tako već bili pripremljeni svi papiri koje sam potpisala - rekla je trećeoptužena A.T. (35).

U banci im je izdala punomoć pa su i njih dvoje mogli podizali novac sa žiro-računa "Ana Benz" . Njoj su dali nekoliko stotina kuna, a 10.000 kuna plaće nije nikad vidjela.

Kako je A. T. nezaposlena čistačica i majka troje djece, te je sve priznala sud ju je nepravomoćno osudio na osam mjeseci zatvora uvjetno s rokom kušnje od dvije godine. Također joj je odredio psihijatrijsko liječenje kako se ne bi ponovno našla u sličnoj situaciji.

Ljubinka Petrović i Željko Ćirković su sa žiro-računa tvrtke "Ana Benz" u od 4. lipnja 2009. do 31. prosinca 2010. godine korištenjem poslovnih kartica sebi plaćali privatne račune i podizali novčane iznose koje nisu utrošili u poslovne svrhe društva niti pravdali vjerodostojnom knjigovodstvenom dokumentacijom. Ukupno, 3,308,953 milijuna kuna. Kako se ne zna tko je koliko podigao i za što utrošio sud je odredio da svako mora vratiti pola tog iznosa.

Nepravomoćno su osuđeni i za varanje države oko poreza. Naime, kako bi ostvarili korist izbjegavanjem plaćanja PDV-a, zatražili su od A.T. da im sastavi i ovjeri 16 lažnih računa za isporuku Eurodiesela njene tvrtke kao dobavljača njihovoj tvrtki "Kosnica Kop". Po računima je tako njihovoj firmi isporučeno goriva u vrijednosti više od 570 tisuća kuna s uračunatih oko 105 tisuća kuna PDV-a iako nikakve isporuke goriva u stvarnosti nije bilo.

Oni su po toj osnovi iskoristili pravo na odbitak pretporeza čime su obvezu plaćanja PDV-a svoje tvrtke za 104.841 kuna, a sve na štetu državnog proračuna.

Obrazlažući kazne, sutkinja Kvaternik rekla je kako je Ljubinka Petrović (koja je jedina došla na objavu presude) do sada bila neosuđivana te je majka jednog djeteta te je zato dobila blažu kaznu. Kod Ćirkovića sudsko vijeće nije našlo nikakvih olakotnih okolnosti. Štoviše do sad je bo osuđivan čak pet puta i to novčano i uvjetnim kaznama što se pokazalo neučinkovitim.