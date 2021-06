Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) i zagrebački Medicinski fakultet najavili su da po prvi puta u Zagrebu organiziraju cijepljenje protiv covida-19 bez naručivanja, a održat će se idući tjedan, 28., 29. i 30. lipnja u Školi narodnog zdravlja Andrija Štampar.

Termini cijepljenja su u ponedjeljak, 28. lipnja i utorak, 29. lipnja od 9 do 15 sati, a u srijedu, 30. lipnja, dvokratno od 8.30 do 11 sati te od 16 do 19 sati.

HZJZ u priopćenju ističe kako će se cijepljenje održati na adresi Rockefellerova 4, a cijepit će se samo prvom dozom i to cjepivom Pfizer.

Cijepljenje je predviđeno isključivo za građane koji imaju osiguranje HZZO-a (MBO) pa je na cijepljenje potrebno ponijeti važeću osobnu iskaznicu i važeću zdravstvenu iskaznicu.

Zbog vremenskih uvjeta, mole se građani starije životne dobi i oni s kroničnim bolestima da na cijepljenje dođu u ranijem terminu, dok mlađe osobe mogu doći pred kraj navedenih termina kao što je navedeno u rasporedu, savjetuje HZJZ.

U ponedjeljak, 28. lipnja. i utorak, 29. lipnja cijepljenje je organizirano od 9 do 15 sati. Od 9 do 11 sati, cijepit će se osobe u dobi 65 i više godina te osobe s kroničnim bolestima. U terminu od 11 do 13 sati, osobe u dobi 40 i više, a od 13 do 15 sati na redu su mlađi od 40 godina.

U srijedu, 30. lipnja cijepit će se dvokratno, od 8,30 do 11 sati te od 16 do 19 sati:

U razdoblju od 8,30 do 11 sati, cijepit će se osobe u dobi 65 i više godina te osobe s kroničnim bolestima. Od 16 do 17 sati, mlađi od 40 godina, a u terminu od 17 do 19 sati cijepit će se osobe u dobi 40 i više godina.

HZJZ naglašava:

- Molimo građane da ponesu vodu, nešto za pojesti, suncobran ili kišobran, da odjenu laganu odjeću od prirodnih materijala, te molimo za razumijevanje kod čekanja i procedure na cijepljenju. Misli na druge. Cijepi se! Pobijedimo pandemiju zajedno.

Također, pjevač Đani Stipaničev će nakon cijepljenja u srijedu, 30. lipnja održati koncert na obližnjem Langovom trgu na Gupčevoj zvijezdi s početkom u 19,30 sati, a ulaz je slobodan.

Inače, osim HZJZ-a i ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo (NZJZ) "Dr. Andrija Štampar" Zvonimir Šostar u četvrtak je najavio kako će NZJZ idući tjedan, od utorka do petka, organizirati dane "otvorenih vrata" te će tri cijepna punkta u Zagrebu (Dom sportova, Jelkovec i Malešnica) biti otvoreni za cijepljenje prvom dozom bez prethodne najave. Javni poziv će uslijediti uskoro.