Ignorira li državni vrh Kosor ili pozivnice misteriozno nestaju?

Bivša premijerka i predsjednica HDZ-a Jadranka Kosor nije dobila pozivnicu za svečano obilježavanje Dana državnosti 25. lipnja u Uredu predsjednice na Pantovčaku. Iako iz Ureda predsjednice kažu da su pozivnicu poslali, ona nije do nje stigla. Izgleda da se pozivnica misteriozno zagubila...

Kosor je od svoje mladosti bila u HDZ-u. Bila je ministrica, potpredsjednica Vlade, pa na kraju i premijerka. Iz stranke ju je izbacio Tomislav Karamarko jer je kritizirala njegov način vođenja stranke. Ironija je da ga je ona primila. Andrej Plenković, sadašnji premijer i predsjednik HDZ-a bio je nekada u izvrsnim odnosima s Kosor, čak se u timu s njom kandidirao za zamjenika predsjednika stranke. Ali Kosor je te izbore izgubila. Na kraju, Kosor je Plenkovića nagovorila da se učlani u HDZ ako želi biti na listi za izbore, te ga poslala kao promatrača u EU.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Kosor ovaj vikend prvo nisu pozvali na obilježavanje 30. obljetnice HDZ-a. Za obljetnicu HDZ-a su bili pozvani i brojni drugi članovi, pa čak i oni koji u stranci više nisu ali su obilježili jednu eru, poput Ivića Pašalića. Plenković je pozvao i Tomislava Karamarka kao bivšeg predsjednika stranke s kojim je bio u sukobu, ali ne i Jadranku Kosor.

Neki mediji su objavili da je Kosor pozvana na prijem kod predsjednice kao i svi bivši premijeri. Kosor je još sinoć preko Twittera poručila "da je pozvana kao što su se oni preselili s Pantovčaka u Visoku". Također, Kosor je objavila i da više ne postoji na službenim stranicama HDZ-a koje su redizajnirane, pa je poručila: Brisanje prošlosti nikada nije temelj budućnosti. Nakon našeg upita, Ured predsjednice nam je službeno odgovorio da su pozivnice uputili svim bivšim hrvatskim dužnosnicima.

- Poziv na svečani prijem upućen je svim bivšim hrvatskim dužnosnicima. Potvrđujemo da je poziv upućen i bivšoj predsjednici Vlade Republike Hrvatske, gospođi Jadranki Kosor - odgovorili su na naš upit, ali bivša premijerka to opovrgava.



- Ne, nisam dobila pozivnicu, sad sam opet provjerila kaslić. Gore od toga što mi nisu poslali pozivnicu je to što sad manipuliraju i tvrde da jesu. Tako me nisu pozvali ni na 25. obljetnicu Dana državnosti iako su rekli da je pozivnica poslana. Sljedeće dvije godine sam pozivnice dobivala, a sada opet ne iako nisam mijenjala adresu. Ne radi ovdje o meni osobno, nego o bivšoj funkciji koju sam obnašala. Time vrijeđaju sam i sebe, to se ne radi nigdje u demokratskom svijetu - rekla nam je Kosor.

Foto: Petar Glebov/PIXSELL

Ona ionako putuje i ne bi se mogla odazvati na prijem, no radi se o poštivanju funkcije. I inače, bez obzira na međusobna kasnija neslaganja i razloge, bivši čelnici najvažnijih državnih institucija se trebaju pozivati na važne obljetnice za državu. I to zbog funkcije koju su obnašali, bez obzira na stranku ili ime.

Na kraju krajeva, takvu poruku je poslala i sama predsjednica Kolinda Grabar Kitarović kada prije dva mjeseca na obilježavanje 10. godišnjice pristupanja NATO-u nisu bili pozvani ljudi koji su tada vodili državu: predsjednik Stjepan Mesić, premijer Ivo Sanader i predsjednik Sabora Luka Bebić. Trojac je tada napisao i pismo predsjednici i premijeru, a Sanader ga je potpisao netom prije nego je otišao u zatvor zbog povećanja kazne u slučaju Planinska.

- Nadamo se da ni Vi, članovi aktualnog državnog vrha, nećete pasti makar i u privremeni zaborav ili, ne daj Bože, biti trajno ignorirani od vaših nasljednika - napisali su Mesić, Sanader i Bebić predsjednici i premijeru Plenkoviću koji su organizirali događaj.

Ured predsjednice se tada ispričao iako je Vlada slala pozivnice.

- Ured Predsjednice Republike nije bio neposredni organizator svečanosti, niti je slao pozivnice, međutim prihvaća prigovor. Kao važni dionici procesa pristupanja Hrvatske NATO savezu potpisnici pisma trebali su biti pozvani na spomenutu svečanost. Učinjen je propust, zbog čega Ured Predsjednice Republike Hrvatske, kao dionik obilježavanja spomenute obljetnice, upućuje iskrenu ispriku – objavili su tada.

I dok se ne razjasni misterij zagubljene pozivnice za prijem na Pantovčaku, činjenica je da je Kosor skoro potpuno zaboravljena. Kada se obilježavala peta godina članstva u EU prošle godine, u HNK su je stavili u zadnji red, kod kamermanima. U gradovima i županijama koje su je proglašavale počasnom građankom dok je bila na vlasti, sada je HDZ-ovci više ne pozivaju na obilježavanja dana Grada. Među njima je i Vukovar.