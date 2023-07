Igor Karlović umjesto Vesne Kasum u Povjerenstvu za fiskalnu politiku

Saborski zastupnici, vladajući i oporbeni, podržali su u ponedjeljak prijedlog da Vesnu Kasum, iz Državnog ureda za reviziju, koja je otišla u mirovinu, u Povjerenstvu za fiskalnu politiku zamijeni Igor Karlović iz istog Ureda.

Kasum je s 30. lipnja razriješena dužnosti, odlazi u mirovinu, rekla je Grozdana Perić, predsjednica saborskog Odbora za financije na čiji prijedlog Hrvatski sabor imenuje sedam članova Povjerenstva na mandat od pet godina.

Odboru pak članove predlažu Državni ured za reviziju, Ekonomski institut Zagreb, Institut za javne financije, HNB te ekonomski i pravni fakulteti u Zagrebu, Osijeku, Splitu i Rijeci.

Sanja Radolović (SDP) ističe kako bi Povjerenstvo trebalo biti neovisno i samostalno, stalno tijelo, te kako bi trebao biti zabranjen svaki oblik utjecaja na njegov rad.

Tvrdi da Vlada ne uvažava stajališta tj. stručna mišljenja i preporuke Povjerenstva te je izrazila nadu da će se izmjene Zakona o fiskalnoj odgovornosti, o kojima će Sabor odlučivati ovaj tjedan, primjenjivati i na trgovačka društva u kojima država ili lokalne jedinice imaju većinsko vlasništvo ili suvlasništvo.

To konkretno znači da će, i HEP i Ina, postati obveznici podnošenja izjave o fiskalnoj odgovornosti, rekla je SDP-ova zastupnica.

Stajališta Povjerenstva nikada se nisu dovodila u pitanje, odgovorila je HDZ-ova Grozdana Perić, ističući kako je Zakon jasno propisao da je Povjerenstvo nezavisno od politike.

Potvrdila je da se izmjenama spomenutog Zakona povećava „obujam“ tvrtki koje će morati dostavljati izjave o fiskalnoj odgovornosti. To je dobro, no to ne provjerava Povjerenstvo, nego Ministarstvo financija, koje je za to nadležno, rekla je Perić (HDZ).

Igor Karlović u Državnom uredu za reviziju je od 2013., prošao je sve razine, od vježbeničke do načelnika Odjela za reviziju korisnika državnog proračuna iz područja obrane, unutarnjih i vanjskih poslova, te pravosuđa.