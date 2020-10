Igor Štagljar: Krajem godine imate ćemo cjepivo, a Donalda Trumpa je stigla Božja kazna

<p>Znanstvenik Igor Štagljar u Torontu radi na istraživanju raka pluća, koje mu je bilo odbijeno u RH.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>U emisiji Nu2 rekao je da od tada ima gorak okus u ustima, ali se planira vratiti. Vjeruje da bi se znanstvenici vratili u RH kad bi im ona ponudila barem pola od onoga što imaju u svijetu, piše <a href="https://vijesti.hrt.hr/662105/znanstvenik-igor-stagljar-u-nedjeljom-u-dva-2" target="_blank">HRT</a>.</p><p>- Ako ubrzo ne shvatimo da se moramo vratiti liječenju karcinoma, mislim da ćemo svjedočiti onkološkoj pandemiji - kaže.</p><p>Znanstvenik Igor Štagljar i njegov tim istražuju novi serološki test koji će iz kapljice krvi pokazati je li netko bio u kontaktu s virusom SARS-CoV-2.</p><p>- Krajem godine i početkom sljedeće imat ćemo cjepivo, a sredinom 2021. već će dobar dio populacije biti cijepljen - rekao je.</p><p>Naglasio je da ne donosi ocjene na temelju paušalnih podataka već na temelju znanstvenih dokaza.</p><h2>'Znanost u Kanadi je meritokratska'</h2><p>Upitan da komentira kako je Hrvatska odbila financirati njegovo istraživanje lijeka protiv raka, rekao je da zbog toga u Kanadi nije morao vući ni jednog političara za rukav.</p><p>- Znanost u Kanadi je meritokratska, vode je i evaluiraju najbolji ljudi. Ako radite kompetitivnu svjetsku znanost onda ćete sigurno biti priznati zbog toga i nitko vam neće zabiti nož u leđa i nitko vas neće odbiti za projekt koji bi jednog dana mogao rezultirati lijekom za jedan od najopasnijih karcinoma na svijetu, a to je karcinom pluća - istaknuo je.</p><p>- Imao sam tri puta šansu susresti se s premijer Justinom Trudeauom. On je, kako bismo mi rekli "cool guy". Uvijek pričamo o pozitivnim stvarima. Jedanput je došao kod nas u Istraživački centar, morali smo mu malo objasniti o čemu se tu radi, ali ne razgovaramo o tome da bi nam on trebao dati novce za određeni projekt, mi mu se samo ponekad požalimo i kažemo da bi Kanada mogla malo više ulagati u znanost. Sada je to negdje oko 3,2 posto BDP-a, kad bi bilo 3,4 ili 3,5 bilo bi puno bolje. Kao što je to bilo kad sam ja došao u Kanadu, međutim u Kanadi nije potrebno povlačiti političare za rukav da biste dobili financiranje svojih projekata, - naglasio je.</p><p>Na pitanje kako mu je palo na pamet da aplicira u Hrvatskoj rekao je da se prije 3 godine djelomično vratio, na poziv kolege i velikog prijatelja Miroslava Radmana, direktora MedILSa.</p><h2>Od povratka u Hrvatsku ostao mu je 'gorak okus u ustima'</h2><p>- Ja stvarno obožavam Split i MedILS i nisam mogao odbiti taj poziv. jedino što sam odmah rekao Miri da neću moći tamo provoditi jako puno vremena, maksimalno 2, 3 mjeseca na godinu. To mi je odobrilo moje sveučilište. Imam punu plaću. I onda sam zbog dolaska u Hrvatsku, odlučio prijaviti jedan projekt s našim Ministarstvom znanosti i trebalo im je 16 mjeseci da ga ocijene. Onda su zaključili da ja nisam dovoljno dobar. Da akademik Samardžija i ja koji smo napisali projekt nismo dovoljno dobri. Odbili su nam projekt i eto. Ja sam taj isti projekt predao kanadskoj vladi i oni su ga financirali. Prošle godine s 2,4 milijuna dolara - istaknuo je.</p><p>- Mislim da je to žalosno jer ja želim jedan dio svoj znanja vraćati u moju domovinu Hrvatsku i spreman sam jednog dana, možda za 7, 8 godina vratit se za stalno, ali kad vidite da vas vlastita zemlja dočeka na takav način onda je to baš jedan gorak okus u ustima jer mislite da bi moglo i bolje - kaže.</p><p>Rekao je da se ne bi mogao odmah vratiti jer je dobio u proteklih 5, 6 godina ogromne novce za svoje projekte. Uključujući i sada za istraživanje Covida-19.</p><p>- Ne bih mogao odbiti tolike novce, a od toga ne bih mogao dovesti niti jedan dolar u Hrvatsku, ističe.</p><p>- Mislim da u Hrvatskoj znanosti postoje ljudi koji ne žele da MedILS ponovno bude institucija koja bi mogla biti zaštitni znak znanosti u Hrvatskoj. Jer je privatna, tamo se radi slobodna znanost. Mi odlučujemo koga ćemo zaposliti. Ne vidim razlog zašto Hrvatska ne bi mogla ili htjela financirati MedILS kao što je to normalno u zemljama zapadnog svijeta, Njemačkoj, Francuskoj, naglasio je.</p><p>Mišljenja je da bi se naši najbolji znanstvenici definitivno vratili u Hrvatsku kad bi im Hrvatska ponudila barem pola od onoga što dobivaju u zemljama gdje žive.</p><h2>'Trump si je sam kriv'</h2><p>- SAD je prema istraživanjima bila vodeća zemlja u borbi protiv pandemije. No vlada je totalno ignorirala virus, govorili su da je to neka blaga bolest. Sada imaju 20 posto svih zaraženih u svijetu, to je jako porazno. A što se tiče predsjednika Trumpa, on je okolo hodao bez maske i smijao se onima koji ih nose pa se zarazio. Mislim da ga je stigla Božja kazna - rekao je Štagljar o predsjedniku SAD-a.</p>