Iko šukundjed na 87. rođendan: Mali Luka mu je 46. potomak!

Ovo je moje sve. Srce mi je veliko k'o kuća. Presretan sam da sam ovo doživio. Ne znam nikoga da je dočekao svoje peto pokoljenje, kazao nam je Ivan Iko Zorić Šušumović iz Gruda.

Iko je naime na svoj 87. rođendan 4. studenog ove godine dobio najljepši poklon - šukununuka tj. prapraunuka Luku Šuška.

Mnogi kažu kako im je dobivanje djeteta ispunjenje sna u mladosti i zrelim godinama, a potom da im je ispunjenje sna dobivanje unuka u starijim godinama. Ivan je dočekao praunuke, a sada i prapraunuka. Ne može niti objasniti što mu je bilo draže jer kaže da se sa svakim potomkom osjeća kao mladić.

'Ne znam još nikoga da je dočekao četvrtu generaciju svojih potomaka'

- Sve je bilo lijepo. I djeca, i unučad, i praunučad, a sad i prapraunuk. Drago mi je da su svi zdravi, da nema nikakvih problem. Tada sam i ja sretan, posebno jer ne znam još nikoga da je dočekao četvrtu generaciju svojih potomaka - rekao nam je presretni Iko dok u svojim staračkim rukama drži Luku. Iako su staračke, kaže, dovoljno su jake za sve potomke. Iko je inače rođen davne 1931. godine. Dobio je sina Rajka 1956., a unuku Ivanu Prskalo 1978. godine. Ivana je već baka. Njena kćer Danijela, rođena 1999. godine, na svijet je nedavno donijela malog Luku. Iko ima sedmero djece. Oni su mu podarili 21 unuče. Tomu treba dodati 17 praunučadi, od kojih je još dvoje na putu, te naravno prapraunuče. Na obiteljskim druženjima i fotografijama izgledaju kao zbor jer ih je puno, a svi su jako bliski i žive u kućama 200 metara udaljeni od Ike, osim jednog sina koji s obitelji živi u Zagrebu. Iko je gotovo cijeli život proveo u Hercegovini kao majstor zidar i stolar, a 70-ih godina je proveo na radu u Njemačkoj. Kaže kako se nada da će njegovi potomci imati jednako lijep život kakav je on imao te čak i više djece, unuka, praunuka i prapraunuka od njega.

'Mladi trebaju stvarati obitelj, imati djecu'

- Ovo treba biti primjer svim mladima. Danas se sve čeka da završe fakultete, zaposle se pa onda prave djecu. Obično onda i imaju jedno ili dvoje djece. Mladi trebaju stvarati obitelj, imati djecu. Djeca su budućnost nas - kaže Iko kojeg su s unukom u njegovoj kući prvi posjetili novinari portala Grude.com. Ikina obitelj se šali kako je Iko u mladosti bio pravi šarmer i jako zgodan momak. Iko se na to samo smije i dodaje kako vjeruje da će i njegovi unuci, praunuci i prapraunuk biti ljepši zgodniji od njega.

- Ma bit će sigurno. Ali važnije od toga je da budu pošteni, da znaju biti ljudi. To je danas najvažnije jer je sve manje toga. Hvala Bogu, neka su samo živi i zdravi. Svega ostalog će biti kada ste pošteni i dobri. Svakog će takvog Bog nagraditi - dodaje Iko oko kojeg su uvijek potomci.

Prema kazivanju susjeda i obitelji, jednako dobar i pošten je bio i sam Iko, ali on to ne želi komentirati jer kaže nije na njemu da sudi. No, ističe da je na njemu dužnost da bude primjer svim svojim potomcima.

'Presretan sam bio, to je najljepši poklon'

Šukundjed kaže kako uopće nije znao da će mu se prapraunuk roditi baš na njegov rođendan i da će ubuduće zajedno moći feštati.

- Znao sam da mi dolazi prapraunuk. Bio sam presretan radi toga. Kako sam i rekao, tko je to još doživio. Malo njih. No ja sam skroz zaboravio da mi je rođendan. Da budem iskren, ne pratim to već godinama. Javili su mi da se Luka rodio i onda su mi rekli da mi je rođendan. Ma presretan sam bio, najljepši poklon - kaže Iko. Njegova obitelj dodaje kako su njegovi rođendani postali pravi obiteljski praznik u posljednje vrijeme jer mu se prošle godine, baš na njegov rođendan, vjenčao unuk. Nazdravio je tada Iko za zdravlje svoje djece, unuka, praunuka, a sada će uz njih nazdravljati i za najmlađeg potomka.

- Kako neću. Dok sam živ nazdravljat ću za zdravlje svoje djece i potomaka. Nazdravio sam tada, nazdravit ću uvijek. Nije više važan moj rođendan nego to što imam ovako lijepe potomke. To je najveća sreća - kaže Iko koji je za svoje godine jako vitalan. Cijelo vrijeme dok smo razgovarali s njim i njegovom obitelji on je nosio svoga prapraunuka te se sa svim unucima slikao ispred božićne jelke, a kad je trebao odmoriti i tada se na kauču igrao s unucima. Plesao je Iko i na krštenju svoga prapraunuka.

Sve ću napraviti za svoje potomke

- Ne mogu ja puno, ali mogu lagano uz glazbu poskakivati. Ma sve ću napraviti za svoje potomke - kroz smijeh dodaje Iko. U njegovoj obitelji, kaže Iko, praktički je postala tradicija da imaju brojno potomstvo, a svi su mu oni čestitali na najnovijoj prinovi u obitelji.

- Moj otac, zvali su ga Šušum, ima brojno potomstvo. Jednom smo brojali i mislim da je čak više od sto, uključujući djecu, unuke i praunuke. I prije su kod nas dolazili novinari jer smo uvijek bili zanimljiva obitelj s tako puno potomaka. Imam i dvije sestre koje žive u Slavoniji. One također imaju brojnu djecu, unuke i praunuke - kaže Iko koji ukupno ima 46 potomaka. Nije siguran hoće li dostići svoga oca, ali kaže volio bi da i njegova djeca, unuci, praunuci, prapraunuk te budući potomci imaju brojno potomstvo.

- Nadam se da će to biti tako, a volio bi i dočekati još potomaka i prapraunučadi. Ne mora to biti na moj rođendan. Ja sam jednako sretan kad god nam oni došli - zaključuje Iko.