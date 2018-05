Ima 106 godina: 'Koja je moja tajna? Život bez muškaraca...'

Madeline Day (106) iz Velike Britanije nikad u životu nije bila na spoju niti se udavala, a kaže da je tajna njene dugovječnosti u tome što je izbjegavala muškarce.

Dye, koja je u cijelom životu posjetila kafić samo jednom i to za 90. rođendan, kaže da je dugo poživjela jer je izbjegla sav stres koji dolazi s ljubavnim vezama i brakom, piše Daily Mail.

Vremešna starica rođena je iste godine kada je potonuo slavni Titanic. Sve do 103. godine živjela je potpuno sama. Vrijeme je kratila kuhanjem i drugim kućanskim poslovima. Nakon jednog nezgodnog pada preselila se u starački dom, ali i dalje vodi vrlo aktivan život.

I danas hoda bez štapa, sama se odijeva, a vrijeme provodi družeći se s ostalim stanarima u domu. Veliki 106. rođendan proslavila je 28. travnja obiteljskim putovanjem u Derbyshire, a za prijatelje u domu je priredila proslavu.

- Kad god je netko pita o bivšim ljubavima ili mužu, ona odgovori: Nikad ih nisam imala, zato i imam ovoliko godina. Ima odličan smisao za humor, nikad ga nije izgubila - kaže njena nećakinja Diana Heaton (80).

- Kad je imala 103 godine, jednom prilikom me zamolila da joj promijenim zavjese u sobi, a ja sam rekla da ću to napraviti idući dan. No kad sam je posjetila, ona me upitala: Sviđaju li ti se ove zavjese? Sama ih je promijenila - dodaje nećakinja.

Na posao je šetala tri kilometra uzbrdo, četiri puta dnevno.

Dye je cijeli život uvezivala knjige, a do posla je hodala po tri kilometra uzbrdo. Osim toga uživala je u vrtlarstvu i pletenju.