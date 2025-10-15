Obavijesti

Ima li smisla govoriti o Ukrajini u EU, a ne o ostasku naše regije

Boris Rašeta
Ima li smisla govoriti o Ukrajini u EU, a ne o ostasku naše regije
Unija bi svoju snagu apsorpcije, pamet i veličinu trebala dokazati prijamom ostatka naše regije u članstvo

Europska unija navodno želi primiti Ukrajinu u članstvo. Zašto kažemo “navodno”? Pa zato što je Unija i prije rata proživljavala tzv. zamor proširenjem. Pogledajmo samo malu Crnu Goru. Ta je državica poslušna Bruxellesu do krajnjih granica. Ušli su u NATO. Poštuju sve naloge Bruxellesa, čak su, dugo prije nas, uveli euro kao platežno sredstvo. Pa ipak, Unija ih nema snage, ni odlučnosti, ni volje, primiti. Ukrajina je, pak, 50 puta napučenija od Crne Gore, teritorijalno je nadmašuje 46 puta, a na rang listi najkorumpiranijih zemalja je pri vrhu ljestvice. EU je primila Bugarsku i Rumunjsku, ali one nisu imale petinu okupirane teritorije, a geopolitički razlog je bio presudan.

