Bilo ih je stotinjak i prema mojem saznanju bile su žive. Nekoliko sam ih dotaknula i bile su jako čvrste, rekla nam je Goranka Ivanković, dodavši kako je bila uzbuđena kao malo dijete.

Ona je školjke, kojima prijeti izumiranje, uočila krajem rujna roneći na ušću Neretve.

“Kad sam taj dan zaronila skoro sam skakala od sreće. Vidjela sam najprije jednu, pa drugu... i niz se nastavio. Nisu bile otvorene i cijela linija na ušću bila ih je puna. Sve sam prijavila nadležnima. Znam da ima puno ljudi koji dojavljuju i da nisu sve dojave ozbiljne, a plivajući tom linijom izbrojala sam ih stotinjak. Tek jednu sam našla uginulu. Druge nisu bile otvorene i to je sve što ja kao laik mogu reći. Kakva je situacija nakon par mjeseci, ne znam“, iskreno je kazala.

POGLEDAJTE VIDEO Kod Rovinja nađeno devet periski

Vlasnica pulskog “Aquariuma” dr. Milena Mičić koja radi na spašavanju školjki kaže kako periske stoje ravno i izgledaju kao da su žive.

- Ako ih se dotakne i skupe se znači da su žive. Treba detaljna provjera - kaže Mičić.

Jelena Kurtović, oceanograf Javne ustanove more i krš Splitsko-dalmatinske županije, kazala je i da je to područje bilo bogato periskama, pa postoji vjerojatnost da se među mnogobrojnim mrtvim jedinkama plemenite periske nađe i živih.

“Onda se one mjere u promilima u odnosu na nekadašnju populaciju.Svakako ćemo kad zatopli pregledati i to područje. Puno je bilo i krivih dojava o živim periskama”, rekla je Kurtović.

Znanstvenici neumorno rade na spašavanju vrste. Traže se preživjele jedinke, a išlo se i korak dalje te su preživjele periske stavljene u kontrolirane uvjete u sklopu pulskog Centra “Aquarium”, a pronalaze se i njihove ličinke. One se stavljaju u posebne bazene s filtriranom morskom vodom u nadi da će nastaviti živjeti.

Milena Mičić konzultirala se sa znanstvenicima iz Španjolske koji iskustva oko pomora periski imaju od 2016. te su zaključili da nade za periske ima!

“Sjeverni Jadran najkasnije je pogođen pomorom. Neke periske koje su bile žive druge godine su, na žalost, uginule. Ali, iskustva Španjolaca nam kažu da trebamo stalno pratiti njihove populacije i pronaći otporne jedinke. One nisu imune ali su rezistenstne, jer periske ne stječu imunitet i nemaju antitijela. Iako je smrtnost visoka, u Španjolskoj preko 93 posto a u nekim zemljama i do 99 posto, španjolska situacija pokazuje da su su one, koje su preboljele i postale otporne, oporavile i dalje žive u prirodnom okolišu”, optimistično je dr. Mičić.