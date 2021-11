Sjećanja. Već tri desetljeća na današnji dan prisjećamo se užasa koji su proživljavali Vukovarci pod okupatorima. Grad heroj branilo je 1800 branitelja, mahom dragovoljaca, od 30.000 neprijateljskih vojnika naoružanih do zuba, sa 600 tenkova, stotinama minobacača, topova, ratnih zrakoplova... Vukovar su sravnili do temelja. Doživotno su osakatili 2717 obitelji, a bol, tuga i nemoć i danas su u srcima njihovih bližnjih i potomaka. Dok ih noge nose, Hrvati će hodati u Koloni sjećanja, paliti svijeće i moliti se za sve koji su dali život za naše bolje sutra, za sve kojima do danas ne znamo gdje je posljednje počivalište. Vukovar nikad nećemo zaboraviti.