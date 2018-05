'Imali smo sjajan sastanak, razgovarali smo o reformama'

Kim Kardashian susrela se u srijedu u Bijeloj kući s predsjednikom SAD-a Donaldom Trumpom. Razgovarali su o o reformi zatvorskog sustava u Americi. Kim se založila za pomilovanje Alice Marie Johnson (63), koja je prije više od 20 godina osuđena na doživotni zatvor zbog zloupotrebe narkotika.

Great meeting with @KimKardashian today, talked about prison reform and sentencing. pic.twitter.com/uOy4UJ41JF