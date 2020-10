'Imam filing da će zatresti jače nego prije. Nešto mi ne da mira'

<p>U predvečernjim satima petka Zagreb je pogodio još jedan potres. Magnituda je bila 2.3 po Richteru s epicentrom kod Dotršćine. Hrvati su opet zakočili aplikaciju za potrese, a već u prvih 15 minuta nakon potresa na njoj je bilo preko 400 komentara građana.</p><p>'Baš je treslo, odvratan je osjećaj', komentirao je jedan Zagrepčanin iz Lukšića.</p><p>'Neka ide u onu stvar više. Pet dana je bio mir i sad opet', komentar je Zagrepčana iz Dubrave.</p><p>'Užas, noge mi se odsjekle, ne znaš dokad će trajati, ali dobro da nas je podsjetio na taj osjećaj', rekla je jedna Zagrepčanka iz Dubrave.</p><p>'Barem 2500 komentara na ovaj potres, idemo rvacka', sarkastično je komentirao jedan građanin.</p><p>'Miroševec. Pa gdje si dosada potresiću dragi', kazala je sugrađanka iz Dubrave.</p><p>'Prijedlog za sve iz Velike Gorice - ako imate hrabrosti, zamijenite kuće s nekim u Markuševcu pa da vas onda pitam kako se osjećate nakon potresa', kazao je također Zagrepčanin iz Dubrave.</p><p>Ima i onih mračnih pa tako jedan iz Gornje Dubrave poručuje: 'Očekujte jači uskoro, gubitnici i sirotinjo'.</p><p>'Ovaj se baš čuo jako i osjetio. Ja sam na katu i stvarno ga je zdrmalo jako i čuo se onaj jezivi zvuk kao da je bomba grunula. Dubrava Miroševac. Ovdje osjetimo skoro svaki i to jako. Dosadilo mi više. Inače ne komentiram, ali ovaj me uplašio, iskrena ću vam biti, jer danima imam filing da će se dogoditi jači potres, jači od onoga u ožujku. Ne želim vas plašiti, ali nešto mi ne da mira, a mene osjećaj rijetko vara. Nadam se da ovaj put griješim - kazala je uplašena Zagrepčanka.</p><p>Očigledno je da se ne znamo 'krstiti', iako se još nedavno činilo da su nam iz EMSC-a rekli da bi bilo vrijeme da se naviknemo na potrese.</p><p>Na Twitter računu EMSC-a sredinom rujna je bilo objavljeno 'Ljude iz Hrvatske muče svi ti silni mali potresi. Dokle više? Taman za laku noć! Ima li kraja? Čisto da nas podsjeti da je tu!' - su najiritantniji izrazi ikad i ispadate smiješno i jadno. Trese se i trest će se još dok je Zemlje! Bilo bi vrijeme da se naviknete!'.</p><p>Ipak, odgovarajući na pitanje jednog korisnika iz EMSC-a su kasnije obrazložili da je došlo do nesporazuma. Kazali su da nisu vrijeđali Hrvate te da objavljeni komentar nije bio njihov, već su podijelili komentar s aplikacije kojim su htjeli pokazati da je situacija u Zagrebu još uvijek ozbiljna jer ljudi žive u stalnom strahu od malih potresa.</p>