Imam na tribini sa Stojićem: 'Žena ne može trčati kao Bolt'

U srijedu navečer na Filozofskom fakultetu u 19 sati održala se tribina pod nazivom "Percepcija i uloga žene u monoteističkim religijama". Gosti tribine bili su Don Damir Stojić, rabin Kotel Da-Don i imam zagrebačke džamije Mirza Mešić.

Okupili su se prigodno, pred sam dan žena pričati o ženama i njihovim položajima u religiji. Don Damir pričao je sa kršćanskog stajališta, rabin s judaističkog, a imam s islamskog stajališta. Tribinu je započeo rabin s pričom o Abrahamu i Sari. Na samom početku deklarirani marksisti digli su svoje transparente "Živio 8. mart" i "Sindikat žena protiv kretena"

Rabin je sve to ignorirao i naveo kako je sada judaizam puno napredovao s obzirom da je do 11 stoljeća bila dozvoljena poligamija. Također još od davnina žena je imala jednako pravo glasa baš kao i muškarac pa je naveo primjer Abrahama i Sare gdje je upravo ona izabrala kojeg će sina protjerati. Brzo je premotao u stvarnost pa rekao kako žena i dalje nije u potpunosti ravnopravna jer u Izraelskoj vladi od 150 muškaraca samo je 35 žena, te je nekakav pomak vidljiv ali ne dovoljan. Osvrnuo se i na nasilje prema ženama koje je osudio.

Don Damiru pravi primjer kako se treba pričati o ženama jest papa Ivan Pavao II koji je rekao kako je žena stvorena od rebra jer je najbliže srcu, a srce je važan organ za čovjeka, ono ga drži na životu. Objasnio je i što znače riječi "drugotna žena". - Bog stvara od manje savršenosti, prvo je stvorio muško pa je pomislio kako može to biti i bolje, pa je stvorio ženu. U tom smislu ona je drugotna, a pod time se misli više savršena- razjasnio je Don Damir. Naveo je kako su zapravo žene te koje su nositeljice vjere i Evangelizacije. Bez njih ne bi nikada bilo Crkve. Međutim nitko od njih nije uspio odgovoriti na pitanje zašto, ako su one te koje zapravo održavaju Crkvu i vjeru ne mogu biti svećenice? Jedini odgovor koji je dobiven na ovo pitanje jest -Jer su one previše savršene- od strane imama, što god mu to značilo.

Imam Mešić uzburkao je tribinu izjavama poput "Dijelimo iste sposobnosti ali ne i iste vrijednosti" dodajući kako žena neće nikada trčati kao Bolt. Naravno počela je žestoka prepirka u kojoj su pokušali imamu objasniti kako postoji važna razlika između roda i spola. Naime rod je društvena konstrukcija, a spol biološka. Za njega rodna jednakost nije prirodna s obzirom da su muškarac i žene u potpunosti drugačiji na fizičkoj i psihičkoj razini.

Također kao i ostali govornici rekao je kako je žena oduvijek imala pravo na izbor i brak s kime je htjela. Dodao je kako je upravo žena na uzvišenijem položaju od muškarca jer može rađati i ima osjećaj za život.

