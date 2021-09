Nakon dojava da Čistoća na Jakuševcu, gdje bi se trebao odlagati miješani otpad, baca sve od glomaznog otpada do plastike, koju građani odvajaju, dobili smo i fotografije koje to potvrđuju. Ovaj problem Zagreba nije se riješio desetljećima, a nova gradska vlast koja obećava drobilice (unajmljene pa kupljene) sad uviđa do kuda seže ovaj problem.