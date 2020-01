'Imamo ga, fantastično!' Veliki korak prema cjepivu za virus

Australski znanstvenici uspjeli su razviti koronavirus u laboratoriju što bi mogla biti prekretnica u borbi protiv ovog virusa za koji stručnjaci kažu da je sve više nalik SARS-u i koji bi mogao zaraziti desetke tisuća ljudi, piše ABC News.

POGLEDAJTE VIDEO

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ovo je prvi put da su znanstvenici uspjeli razviti koronavirus u laboratoriju izvan Kine, prije ovoga bio je samo jedan slučaj kineskih znanstvenika koji su u laboratoriju uspjeli samo detektirati genetski kod virusa.

No ovaj pothvat australskih znanstvenika s Doherty instituta u Melbourneu puno je bitniji jer bi na temelju njihova istraživanja moglo biti jasno hoće li neko buduće cjepivo efikasno djelovati protiv virusa.

Svoje će otkriće odmah podijeliti sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom koja će podatke podijeliti laboratorijima diljem svijeta koji su uključeni u razvoj cjepiva za virus koji se proširio iz Kine.

Australski znanstvenici koronavirus razvili su u laboratoriju od pacijenta koji je zaražen prošlog petka.

- Imamo ga, fantastično! - rekao je zamjenik ravnatelja instituta Mike Catton, dodavši kako je ovo otkriće od vitalne važnosti te da bi moglo postati ključni dio u procesu razvijanja cjepiva jer će sad znanstvenici moći testirati bilo koje cjepivo protiv laboratorijske verzije virusa.

- Radili smo 12 sati na dan, ponekad i do 2 ujutro. No bili smo spremni, zato je i osnovan ovaj institut, to je njegova zadaća. Od petka kad smo izolirali virus iz zaraženog pacijenta pa do utorka, uspjeli smo detektirati koronavirus, sekvencionirati ga i izolirati - rekao je dr. Julian Druce s instituta u Melbourneu.

- To što imamo pravi virus, ne samo genetski kod kao što je bio slučaj u kineskom laboratoriju, vrlo je je bitna stvar jer sad možemo izvoditi razne testove i metode i uspoređivati rezultate - dodali su s instituta, prenosi Reuters.

Institut Peter Doherty, na kojem su uspješno razvili virus, dio je uglednog Sveučilišta u Melbourneu i bolnice Royal Melbourne.

'Nema dokaza da ljudi bez simptoma mogu zaraziti druge'

Novi smrtonosni koronavirus 2019-nCoV, koji je izbio u Kini, zarazit će desetke tisuća ljudi, procijenili su stručnjaci.

Američki stručnjaci rekli su da nema dokaza da pacijenti bez simptoma mogu zaraziti druge ljude. Ako bi se dokazalo da ima, onda bi se sve promijenilo jer bi bilo puno teže kontrolirati tijek virusa.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Epidemija je izbila u glavnom gradu provincije, Wuhanu, a većina smrtnih slučajeva i potvrđeni slučajevi potječu iz toga grada.

Stručnjaci procjenjuju da je broj aktualnih slučajeva trenutno prešao 40.000, te da će epidemija trajati nekoliko mjeseci.

Proteklih dana više stručnjaka izračunalo je i važan parametar za svaku epidemiju: osnovni reprodukcijski broj, ili "RO". On predstavlja broj ljudi koje zarazi zaražena osoba.

Procjene su u rasponu od 1,4 do 3,8, što se smatra umjerenim. Za sezonsku gripu je stopa 1,3, za SARS je između 2 i 5. Za usporedbu, stopa za ospice je u rasponu između 12 i 18.