NOĆ UOČI SJEDNICE
Imamo i snimku: Ovako HDZ-ov župan Petry u noćnom provodu čestita rođendan. Više puta
HDZ-ov župan ličko-senjski Ernest Petry snimljen je u provodu u jednom gospićkom pubu, dan uoči izvanredne sjednice o otpadu u Lici. Ljubio je tamnokosu djevojku. Za 24sata je rekao da je to bio poljubac za rođendan i da se nije dugo zadržao. Dok cijela država danima traži rješenje da se makne toksični otpad iz Like, župan Petry imao je druge prioritete. Čak i iz njegove stranke neslužbeno kažu da je sad stvarno pretjerao i da ovo nije primjereno trenutku
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