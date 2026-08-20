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NOĆ UOČI SJEDNICE

Imamo i snimku: Ovako HDZ-ov župan Petry u noćnom provodu čestita rođendan. Više puta

HDZ-ov župan ličko-senjski Ernest Petry snimljen je u provodu u jednom gospićkom pubu, dan uoči izvanredne sjednice o otpadu u Lici. Ljubio je tamnokosu djevojku. Za 24sata je rekao da je to bio poljubac za rođendan i da se nije dugo zadržao. Dok cijela država danima traži rješenje da se makne toksični otpad iz Like, župan Petry imao je druge prioritete. Čak i iz njegove stranke neslužbeno kažu da je sad stvarno pretjerao i da ovo nije primjereno trenutku

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Gospić: HDZ-ov župan noć prije sjednice tulumario s mlađom djevojkom: 'To je bio poljubac za rođendan' VIDEO
Gospić: HDZ-ov župan noć prije sjednice tulumario s mlađom djevojkom: 'To je bio poljubac za rođendan' | Video: 24sata

Više o ovom slučaju i fotografijama pogledjate OVDJE

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Povratak u Sabor zbog otpada u Lici. Odmarali 'samo' 35 dana...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Nakon 'samo' 35 dana odmora saborski zastupnici vraćaju se u saborske klube na dvodnevnu izvanrednu sjednicu koju je zbog opasnog otpada u Gospiću sazvao predsjednik Zoran Milanović. Kako 24sata neslužbeno doznaju Milanović ne dolazi na sjednicu, u HDZ-u joj se raduju, a Ante Sanader poručuje kako će to biti prilika da građani čuju istinu. Policija traži opasnog bjegunca sa suda u Gorici. Viđen je na biciklu, uspio je skinuti lisice. Interventna policija čuva izvanbračnu suprugu kojoj je prijetio. Opijali su se danima, a onda su krenuli paliti, otkriva nam detalje istrage o podmetačima deset požara na zadarskom području izvor blizak istrazi....

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Gledajte '240 sekundi' 24sata: Povratak u Sabor zbog otpada u Lici. Odmarali 'samo' 35 dana... VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Povratak u Sabor zbog otpada u Lici. Odmarali 'samo' 35 dana... | Video: 24sata
TRENING NA POLJUDU

VIDEO Loše vijesti za Hajduk. Prvotimac je otpao večer uoči utakmice, gosti zaigrali tenis!?

HAJDUK - RAKOW Mathieu Acapandie trenirao je odvojeno od momčadi večer uoči prve utakmice play-offa za Konferencijsku ligu, nizao je krugove zbog ozljede aduktora, pa će trener Gonzalo Garcia na desnom beku vjerojatno koristiti Luku Hodaka. Golmani gostiju vježbali su reflekse braneći udarce teniskim reketom

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Treninzi Hajduka i Rakowa VIDEO
Treninzi Hajduka i Rakowa | Video: Tomislav Gabelić/24sata
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Podmetao požare po Hrvatskoj, a od nje dobio 220.000 eura!

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Osumnjičeni piroman u Zadru suvlasnik je zemljišta na kojem je niknulo ‘crno brdo’, drugi primao velike državne poticaje, izvanredna sjednica Sabora zbog otpada u Gospiću, Ruski napad na Harkiv, deset mrtvih. Nasilnik pobjegao sa suda u Velikoj Gorici...

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Gledajte '240 sekundi' 24sata: Podmetao požare po Hrvatskoj, a od nje dobio 220.000 eura! VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Podmetao požare po Hrvatskoj, a od nje dobio 220.000 eura! | Video: 24sata Video
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Četvorka podmetala požare na području Zadra. Imali i oružje

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Četvero uhićenih zbog sumnje na podmetanje 10 požara na zadarskom području, katastrofalne posljedice požara u Omišu, Denis iz Irske stigao u Hrvatsku: 'Hvala 24sata!', Hrvatska među svjetskim rekorderima po rastu bogatstva, drama u Gospiću, prekinuta sjednic Odbora za zaštitu okoliša, od ponoći poskupjelo gorivo...

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Gledajte '240 sekundi' 24sata: Četvorka podmetala požare na području Zadra. Imali i oružje VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Četvorka podmetala požare na području Zadra. Imali i oružje | Video: 24sata Video
PRAVA DRAMA

VIDEO Totalni kaos. Gospićani napustili sjednicu o ilegalnom otpadu: 'Vidimo se u Zagrebu'

Članovi inicijative „Gospić je naš dom“ napustili su sjednicu saborskog Odbora za zaštitu okoliša i prirode na kojoj se raspravlja o ilegalnom odlagalištu s oko 37 tisuća tona otpada. Sjednica je nakon toga proglašena prekinutom, a članovi inicijative poručili su kako su nezadovoljni njezinim tijekom. „Građani grada Gospića napuštaju ovaj cirkus. Vidimo se u Zagrebu“, poručili su. Sjednicu su napustili i zastupnici oporbe.

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Ljutiti građani Gospića napustili sjednicu VIDEO
Ljutiti građani Gospića napustili sjednicu | Video: Luka Safundžić/24sata

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