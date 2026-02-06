Obavijesti

Imamo ugovore! Izmislili su čovjeka, lažirali potpise i oteli nekretnine. Sud je sve prihvatio

Piše Ivan Pandžić,
Čitanje članka: 4 min
Uskok je razbio bandu koja se osim dilanja droge bavila i prevarama s nekretninama. Način na koji su lažnim dokumentima preuzeli vilu na Tuškancu je upozorenje građanima i sudovima. Odvjetnica: To je suludo

Upravo uhićeni prevaranti s nekretninama su imali razrađenu shemu, a 24sata imaju i sve ugovore s kojima su se upisali na četiri milijuna eura vrijednu vilu na Tuškancu. Interventna policija je po nalogu Uskoka početkom tjedna uhitila bandu koja se bavila i dilanjem droge, ali i prevarama s nekretninama. Zasad je prvookrivljeni za dilanje maneken Roberto DiCaprio o kojem smo već pisali.  Ali drugi krak istrage u koji je opet uključen DiCaprio je usmjeren na otimačinu nekretnina vrijednih pet milijuna eura, od čega je samo vila na Tuškancu koja je pala u ruke kriminalnoj skupini vrijedna četiri milijuna eura. S odvjetnicom specijaliziranom za trgovinu nekretninama smo analizirali sve ugovore i iako kaže da ima detalja koji su "suludi", ipak su pravno uspjeli sve pokriti. Noćna mora svakoga je da izgubi nekretninu, odnosno da se na nju upiše netko drugi i proda, Ovaj slučaj je zato dobro upozorenje i građanima, ali i odvjetnicima i javnim bilježnicima koji dobiju dokumente o kupoprodajama iz inozemstva.

