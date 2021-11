ON TVRDI: SVE JE PO ZAKONU

Sve je u skladu s ugovorima... Ja ništa ne krijem, govorio je neki dan Vlado Bagarić, no to ipak nije točno. Tvrtka koju vodi isplatila mu je 134.296 kuna bonusa za 2018. iako za to nema pravne osnove

Sva primanja direktora Društva u cijelosti su u skladu sa svim odredbama definiranim važećim Ugovorom o radu.